En el vibrante universo del streaming argentino, Nacho Elizalde, una de las figuras centrales de Nadie Dice Nada, anunció su renuncia al programa de Luzu TV, un proyecto que desde sus inicios marcó un hito en la carrera del conductor. La despedida ocurrió en un momento simbólico: la emisión número 1000 del ciclo liderado por Nico Occhiato.

Conmovido, y visiblemente afectado, Nacho se dirigió al equipo y la audiencia y su voz tembló al confesar: “Tomé una decisión. No pensé que iba a llorar”. La honestidad fue el núcleo de su mensaje, al explicar cómo su espíritu inquieto lo empuja constantemente hacia nuevos horizontes. “Soy muy cambiante y necesito desafíos nuevos... Decidí irme de este programa en búsqueda de no sé qué, de probar cosas nuevas”, justificó.

La pausa en su participación en el ciclo ya había generado especulaciones, vinculadas a su participación en Bake Off Famosos, un desafío profesional que, según relató, no era compatible con los horarios de Nadie Dice Nada. “Hablé con Nico, lo entendió y tuve que dejar el proyecto”, añadió, reconociendo la complejidad de la decisión.

Puede interesarte

Sin embargo, Elizalde no escatimó en expresar su profundo agradecimiento al equipo y al programa que definió como un punto de inflexión en su carrera. “Todo mi presente es gracias a Nadie Dice Nada. Que me esté yendo bien en la Polenta, que tenga una marca de ropa, que esté laburando de lo que me gusta y que me hayan llamado para Bake Off es por este programa”, aseguró al destacar el impacto humano y profesional que le dejó su paso por Luzu TV.

Nacho Elizalde, una de las figuras destacadas de "Bake Off Famosos" (Gentileza prensa Telefe)

Sus palabras no fueron únicamente un recuento de logros; estuvieron impregnadas de recuerdos y emociones compartidas. “Nadie Dice Nada no son los 120.000 personas que nos ven todos los días, es todo este grupo humano que vemos, la sonrisa de todos, los sueños que están cumpliendo cada uno”, afirmó. En su mensaje, Nacho también reflexionó sobre la incertidumbre que acompaña este tipo de momentos. “Uno tiene que elegir en la vida, y nunca está seguro. Yo siento que las decisiones están para tomarlas”. Este salto hacia lo desconocido no solo representa su búsqueda personal de movimiento y cambio, sino también su apuesta por seguir construyendo una carrera que demostró ser versátil y valiente.

El final de su discurso dejó entrever la conexión emocional que lo une para siempre al lugar que estaba abandonando: “Amo este proyecto, amo a Luzu, amo a Nadie Dice Nada, me cambió la vida completamente”. Su adiós fue más que una despedida: fue un homenaje al programa que le dio sus alas, y una invitación a acompañarlo en su próximo vuelo.

Cada vez que Nacho Elizalde rememora los inicios de su relación con Nicolás Occhiato y el nacimiento de Nadie Dice Nada, lo hace con la claridad de quien reconoce los giros inesperados que transformaron su vida. En una charla íntima con Infobae, compartió cómo pasó de ser un creativo detrás de las cámaras a convertirse en una de las figuras más queridas de Luzu TV.

Nacho Elizalde anunció en las últimas horas su renuncia a Luzu TV

“Me armé una agencia de publicidad que se llama Hacemos Stories, donde lo único que hacíamos eran historias para marcas”, recordó Elizalde. Fue en ese ámbito donde conoció a Occhiato, por entonces embajador de una marca para la que desarrollaban contenido. “Pegamos buena onda. En la pandemia, me escribe: ‘Quiero hacer algo disruptivo en YouTube, algo que nunca se hizo, para hablarle a nuestro público’. Y mi mensaje fue: ‘Hagamos’”.

Así, comenzó a gestarse lo que luego se convertiría en un fenómeno del streaming. Pero en esos días iniciales, Nadie Dice Nada no era más que una idea: un programa, ni siquiera el germen de lo que hoy conocemos como Luzu TV. Nacho desempeñaba el rol de productor, enfocado en explotar la exposición de Occhiato. “Me encantaba ese desafío: pensar ideas para hacerlas con la exposición que tenía Nico. Decía: ‘Tengo un chabón que tiene recursos y 2 millones de seguidores, entonces las ideas que yo pueda pensar las van a ver 2 millones de personas’. Esa era mi motivación, no estar adelante de cámara”.

El destino, sin embargo, tenía otros planes. Aunque Nacho disfrutaba estar detrás de escena, sus participaciones esporádicas en el programa captaron la atención de Occhiato. “Siempre participaba un poquito y se ve que a Nico le gustaban los comentarios que yo iba metiendo”, relató. La chispa de su espontaneidad y humor comenzó a destacar hasta que llegó el momento decisivo: “En un momento él se va de vacaciones y me dice: ‘Iba a buscar un reemplazo, pero siento que podés estar vos, con las chicas’. Y yo: ‘¡Obvio!’”.

"Nadie dice nada" es la nave insignia de Luzu TV

Ese instante marcó un antes y un después. Nacho asumió el desafío de ponerse frente a la cámara, un terreno que nunca había imaginado transitar. “Ahí entré y bueno, no me fui más”, dijo con una sonrisa, evocando cómo su rol evolucionó de manera natural, hasta convertirse en una pieza clave del programa.

Ahora, tras anunciar su partida de Nadie Dice Nada, Nacho Elizalde deja un legado que va más allá de su presencia en el programa. Su historia es la de alguien que, guiado por la pasión y los desafíos, transformó un encuentro casual en una carrera vibrante, marcada por la innovación y el deseo constante de explorar nuevos caminos. “Hagamos”, le dijo a Occhiato en aquellos días de pandemia. Y lo hicieron, a lo grande.