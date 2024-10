Coty Romero, Nacho Castañares y el Conejo Quiroga protagonizaron un tenso cruce en el programa Nuevas tardes de Denise Dumas, emitido por la TV Pública. Aunque la relación entre los ex participantes de Gran Hermano avanza felizmente, las heridas de sus relaciones pasadas no parecen haber sanado del todo.

Todo comenzó cuando Nacho aclaró que nunca se metió en la relación que su actual novia había tenido con el Conejo. "Yo no me metí con la novia del Cone. Yo empecé a salir con Coty cuando ella ya estaba soltera. Nunca fuimos mejores amigos, trabajábamos juntos y nos veíamos seguido", explicó el conductor de streaming.

Sin embargo, esto no le cayó bien al Conejo Quiroga, quien inmediatamente expresó su descontento. “Yo no dije que cenábamos todas las noches juntos, pero nos veíamos, salíamos y tuvimos conversaciones privadas. Yo sé cosas tuyas y vos sabés cosas mías. Pensé que había una amistad que evidentemente no existía", comentó.

El intercambio fue subiendo de tono hasta que Coty, que estaba escuchando atentamente, decidió intervenir. “Estaba escuchando y no me gusta que lo ataquen a Nacho. Yo escuché al Cone un montón de veces bardeando a Nacho por privado. Me parece un montón que venga ahora y diga 'vos sabías cosas mías'. Quiero que se cierren bocas que no tienen por qué estar opinando. Él mismo dijo que no lo consideraba amigo a Nacho”, lanzó furiosa la correntina, dejando en claro su postura una vez más, después de haberse cruzado con su ex en la pista del Cantando 2024.