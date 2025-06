La felicidad es total; este sábado 14 de junio nació Arturo Palleiro Barón, . La cantante hace unos días ya venía mostrando los últimos momentos de su embarazo, y finalmente hoy se confirmó la noticia.

La primera en anunciarlo formalmente fue , quien a través de su cuenta de X confirmó la dulce noticia: “Nació Arturo Palleiro, hijo de Jimena Barón”. Los seguidores de La Cobra rápidamente comenzaron a explotar de emoción.

Para la familia de Barón y Matías hoy no es un día más; la pareja finalmente cumplió su sueño más glorioso de formar una familia. En lo vienen de ser momentos muy emotivos para la artista, hoy volvió a transformarse en mamá.

Hasta el momento se desconocen mayores detalles, dado a que la noticia trascendió a las 10 de la mañana. En los últimos posteos que había realizado , se despidió del proceso de embarazo, de la panza, y le dio la bienvenida a su hijo.

“Hoy se cumple nuestra famosa fecha “a término”. A tu hermano Momo tuve que escribirle una carta para despedirme de la panza y avisarle que podía nacer cuando quisiera, que yo estaba esperándolo. Hago lo mismo con vos hijo de mi corazón, por las dudas pienses que no quiero que nazcas, ya que te disfruté tanto pero tanto adentro de mí”, escribió Jimena.

“El amor que te espera es desbordante, a veces no me entra en mi propio cuerpo. En mi cabeza mucho menos. Te espero bebé, cuando vos quieras. Quiero darte la vida más linda que puedas tener. A mí ya me estás dando todo. Te amo hijo, nunca vas a saber cuánto”, sostuvo Barón.