Luego de haber confirmado su separación con Alexis Quiroga, Coti Romero estaría comenzando una nueva relación junto a un reconocido periodista. La ex participante de Gran Hermano quedó cautivada con Gastón Edul.

Dentro del ambiente deportivo, el comunicador es bastante conocido, pero alcanzó un pico de fama recientemente por ser la persona más cercana al círculo de la Selección Argentina.

En su momento, Yanina Latorre sostuvo: "Tenés un montón de pretendientes… Tengo uno que me enteré, el periodista deportivo que te escribe… Mirá que digo el nombre y muestro la foto. Vos ya entablaste un diálogo con él. Está muerto con ella. El pretendiente con el que va a laburar Coty y que para mí van a terminar en algo es el señor Gastón Edul".

"Pero no hay problema con decirlo. Estamos por trabajar juntos. Voy a hacer un ping pong de cosas de fútbol, me encanta el fútbol. Vemos después si es largo o no, algo copado, capaz que sí. Yo estoy abierta a cualquier cosa, me encanta", .

Puede interesarte

La confirmación del romance

Ante las dudas sobre si es cierto del romance de Edul y Coti, los usuarios de internet le preguntaron a Pilar Smith: "¿Qué onda Gastón Edul y Coty? ¿Es verdad que se están conociendo?". La periodista no dudó en contestar y dijo: "Es verdad".

Si bien no dio más información, se sabe que se conocieron por cuestiones laborales. Hay que destacar que tienen planes en lo profesional y, al parecer, pegaron buena onda. Solo el tiempo dirá si la pareja será duradera o no tendrá muchas historias para contar.