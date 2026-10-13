La conductora y modelo Jésica Cirio fue mamá por segunda vez el domingo 11 de octubre. A sus 41 años, recibió a su primer hijo junto a su pareja, el empresario Nicolás Trombino, en el Sanatorio Otamendi mediante una cesárea programada.

La noticia fue confirmada inicialmente por el periodista Ángel de Brito a través de sus redes sociales. El comunicador detalló el nacimiento con el siguiente mensaje:

Jésica Cirio fue mamá esta mañana. Por cesárea. El bebé pesó 3 kilos.

Si bien el periodista indicó ese peso, los registros médicos precisaron que el recién nacido pesó 2,950 kilos. Tras el anuncio, se dio a conocer que el nombre elegido para el bebé es Kimi, una elección poco frecuente en la Argentina que, según diversas interpretaciones, se asocia a conceptos como noble o príncipe.

Este nacimiento convierte a Chloe, la hija de ocho años que Jésica Cirio tuvo con Martín Insaurralde, en hermana mayor. Por el momento, la conductora no ha realizado declaraciones públicas, ya que mantiene sus perfiles en redes sociales cerrados desde hace meses.

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Quién es Nicolás Trombino

El padre del bebé, Nicolás Trombino, mantiene un perfil bajo y alejado del mundo del espectáculo. El empresario se dedica al sector de la alimentación y es dueño de un supermercado mayorista. La pareja hizo público su vínculo en 2025 y, en abril de 2026, la modelo anunció su embarazo, destacando que la noticia había colmado de felicidad a ambos.