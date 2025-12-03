Nació Isidro, el hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort, en el Sanatorio Otamendi.

La mediática, que estaba internada en el centro de salud desde hacía varios días, dio a luz con 34 semanas de embarazo.

Según trascendió, aunque el parto se adelantó, el bebé tiene buen peso y deberá permanecer internado durante algún tiempo.

Durante su internación, Marengo se mostró muy activa en las redes sociales, desde donde mantuvo a sus millones de seguidores al tanto de cada novedad sobre su salud.

La última publicación de Rocío Marengo antes de dar a luz. Fotos: Instagram.

La última publicación que hizo en Instagram fue a las siete de la mañana de este miércoles: compartió una foto de su panza desde la cama del Otamendi y escribió “Buen día”.

El martes por la noche había difundido el video de una ecografía y detalló: “¡Última eco del día! Con bebito estamos en las mejores manos. Médicos, enfermeras, hotelería, Sanatorio Otamendi, amigas y familia… ¡Con ustedes al infinito y más allá!”.

Cabe destacar que Rocío recibió la visita de varias amigas íntimas, entre ellas la abogada Ana Rosenfeld y las hermanas Belu y Emily Lucius.

La última ecografía de Rocío Marengo. Fotos: Instagram.

Cómo fue la internación de Rocío Marengo

Esta semana trascendió que Marengo había sido internada de urgencia en el Sanatorio Otamendi el pasado 28 de noviembre.

Aunque la noticia generó preocupación en el medio, la modelo se encargó de llevar tranquilidad con un mensaje que publicó en su cuenta de Instagram, donde aclaró que tanto ella como su bebé estaban bien.

“Sé que muchos nos quieren y se preocupan, por eso quise evitar contar que estamos internados”, admitió.

Rocío Marengo habló desde el sanatorio y contó por qué fue internada de urgencia en la semana 33 de embarazo. Foto: Instagram

Y agregó: “Con bebito estamos haciendo un reposo absoluto para evitar contracciones y que se adelante el parto. Estar con atención de primera me hace sentir segura y tranquila. Serán unos días más y a casa a ultimar detalles para recibirlo con todo el amor”.

Unas horas más tarde, la mediática reapareció en las redes indignada por la forma en que la noticia había repercutido en los medios.

Junto a la captura de una nota cuyo título era “Cadena de oración por Rocío Marengo”, la modelo disparó: “Me parece una barbaridad y una falta de respeto. No quise hacer público mi estado para no preocupar a mi familia y amigos”.

Rocío Marengo, indignada con la prensa. Fotos: Instagram.

“Una vez que llega a la prensa que yo estaba en el sanatorio, evitando justamente estos títulos espantosos o que especulen y digan cosas que no son, cuento mi realidad para que no alarme a la gente que nos quiere”, sostuvo.

“Pero que me pongan este título, solamente para ganar visualizaciones, me parece un montón. Los infelices y pelotudos existen. Bebito y yo estamos bien”, cerró.

Rápidamente eliminó la publicación y volvió a mostrarse sonriente y acompañada por su pareja.