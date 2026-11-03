Stephanie Demner y Guido Pella se convirtieron en padres por segunda vez con el nacimiento de Jazmín, su hija menor. La influencer anunció la llegada de la beba este lunes 2 de noviembre a través de sus redes sociales, donde compartió las primeras fotografías y expresó la felicidad de toda la familia.

La noticia llegó acompañada por una publicación en Instagram en la que Demner mostró los pequeños pies de la recién nacida y su pulsera de identificación, donde podía verse la fecha de nacimiento.

“Se agrandó el corazón. Bienvenida BabyJaz. Te amamos con todo nuestro corazón”, escribió la modelo junto a las imágenes que rápidamente recibieron numerosos mensajes de felicitaciones.

Las primeras fotos de Jazmín y la emoción de sus padres

Para presentar a su segunda hija, Stephanie eligió compartir dos fotografías íntimas que reflejaron los primeros momentos de la beba.

En una de las imágenes se observan sus piecitos apoyados sobre una manta, mientras que en otra aparece la mano de su mamá acariciándolos.

La publicación despertó la emoción de sus seguidores, que habían acompañado durante los últimos meses cada etapa del embarazo.

Entre quienes felicitaron a la pareja estuvieron Inés Palombo, Floppy Tesouro, Evangelina Anderson, Marley, Agustina Casanova y La China Ansa.

Con la llegada de Jazmín, Arianna, la primera hija de Stephanie y Guido, se convirtió en hermana mayor a los cuatro años.

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La particular historia detrás del nombre Jazmín

Aunque el nacimiento se conoció este lunes, la pareja ya había revelado en agosto el nombre elegido para su segunda hija.

Stephanie contó que la decisión surgió de una manera poco habitual: junto a Guido utilizaron una aplicación que les permitía comparar nombres hasta encontrar uno que les gustara a ambos.

“De repente apareció Jazmín y pensé: ‘Me encanta Jazmín’”, recordó la influencer cuando explicó cómo llegaron a esa elección.

Además, reveló que el nombre tenía un significado especial por diferentes vínculos afectivos. Su mamá tiene una planta de jazmín, era la flor favorita de su abuela y también le recordaba a una amiga.

Por su parte, Guido Pella encontró otra conexión con el nombre: le gustaba por la princesa Jazmín de la película Aladdín.

Los preparativos para recibir a la nueva integrante de la familia

Stephanie Demner y Guido Pella habían anunciado su segundo embarazo en mayo, mediante una producción fotográfica familiar en la que también participó Arianna.

Desde entonces, la influencer compartió con sus seguidores diferentes momentos de la gestación y los preparativos para recibir a Jazmín.

Entre ellos, mostró la organización de un baby shower junto a sus amigas y familiares, la elección de ropa y accesorios, y la decoración de la habitación destinada a la recién nacida.

Uno de los detalles más llamativos del cuarto fue un mural de Disney pintado a mano, elegido especialmente para la llegada de la beba.

También prepararon distintos espacios con muebles y objetos que habían pertenecido a Arianna, mientras que la hermana mayor participó de la elección de algunos regalos.

Finalmente, este lunes 2 de noviembre llegó Jazmín y la pareja comenzó una nueva etapa familiar junto a sus dos hijas.