Este miércoles 10 de junio de 2026, el ámbito político y empresarial se vio conmovido por la llegada de Justo Rodríguez Larreta, el primer hijo fruto de la relación entre el referente político Horacio Rodríguez Larreta (60) y la empresaria Milagros Maylin (38).

Según confirmaron fuentes cercanas a la pareja, el nacimiento tuvo lugar en el Sanatorio Otamendi, ubicado en el barrio porteño de Recoleta. El procedimiento se realizó a través de una operación de cesárea que se desarrolló bajo los parámetros médicos previstos, encontrándose tanto la madre como el recién nacido en perfecto estado de salud.

Un nombre con historia y significado

La elección del nombre había generado expectativa en el entorno de la pareja. Finalmente, los flamantes padres se inclinaron por "Justo", un nombre de fuerte impronta tradicional. Cabe destacar que este es el primer hijo de Milagros Maylin, mientras que para el exmandatario de la Ciudad de Buenos Aires representa su cuarto hijo, sumándose a Paloma, Serena y Manuela, nacidas de su anterior matrimonio.

Milagros Maylin es licenciada en Ciencias de la Comunicación egresada de la Universidad Austral con medalla de oro y Magíster en Administración de Empresas por el IAE Business School, donde obtuvo la distinción Magna Cum Laude. Posee además posgrados en la Universidad de San Andrés y ESADE. En el ámbito estatal, cuenta con una amplia trayectoria en la gestión pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habiendo liderado el área de Integración Social y Urbana y la coordinación de bienestar integral durante la emergencia sanitaria por la pandemia.

Por su parte, Horacio Rodríguez Larreta, quien ejerció como Jefe de Gobierno porteño durante dos mandatos consecutivos representando al PRO y compitió en la contienda presidencial, se desempeña actualmente como legislador en la Capital Federal tras las elecciones legislativas del año pasado, espacio desde donde redefinió su proyecto político propio.

La relación entre ambos comenzó a consolidarse en 2022. Tiempo después, la propia Maylin rememoró los inicios del vínculo y las dudas iniciales ante la exposición pública, detallando que Rodríguez Larreta le dejó una propuesta bajo un código que denominaron "ABC": "A, vos y yo vamos a estar juntos; B, nos vamos a acompañar en los proyectos que tengamos el uno al otro y nos vamos a complementar; y C, vamos a ser muy felices". Dicha consigna fue replicada en un cartel por el dirigente político al momento de formalizar el compromiso y entregarle el anillo de bodas.

Un nuevo capítulo familiar

La llegada de Justo marca una nueva etapa en la vida de la pareja, que venía compartiendo diversos momentos de su intimidad y proyectos comunes en las redes sociales. Las felicitaciones de parte del arco político, amigos y familiares no tardaron en hacerse notar tras conocerse la feliz noticia en las últimas horas de la tarde.