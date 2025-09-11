Después de meses de expectativa, cuidados y mucho cariño, este miércoles, Carolina Amoroso se convirtió en madre al dar a luz a su primer hijo. La periodista se lo confirmó a Teleshow, en un mensaje en el que dejaba ver la felicidad de la familia que empieza de esta manera una nueva etapa en su vida: “Vicente está perfecto. Nació gordito, con 4 kilos”, exclamó.

La noticia había sido comunicada por Nelson Castro y Dominique Metzger al cierre de Telenoche (eltrece). “Bueno, vamos a abrir la sobremesa con dedicatoria especial para nuestra querida Carolina Amoroso, que acaba de ser mamá”, comenzó diciendo Dominique Metzger, antes de contar el nombre que habían elegido para el niño: “Bienvenido Vicente”.

Luego, el reconocido periodista agregó: “Estoy convulsionado, así que le mandamos un beso a Carolina y a su esposo Guido también”. A lo que su compañera comentó: “Sí, a los flamantes papás”.

Semanas atrás, la periodista y conductora de Infobae en Vivo celebró su cumpleaños número cuarenta en un evento íntimo junto a familiares y amigos, en un contexto atravesado por el inminente nacimiento de su primer hijo junto a Guido Covini. El festejo, que tuvo lugar el fin de semana posterior al 14 de agosto, se produjo durante sus últimos días de actividad profesional antes de iniciar la licencia por maternidad.

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Entre los presentes estuvieron colegas como Joaquín Sánchez Mariño, Gonzalo Aziz y varias compañeras de trabajo. En las imágenes difundidas en redes sociales, Amoroso aparecía sonriente y luciendo su embarazo avanzado. En ese momento, la periodista había compartido en su cuenta de Instagram: “Acá estoy, creyendo en mi final feliz desde hace unos años. Gracias mi amor”, mensaje dedicado a su esposo en la previa de soplar las velas sobre una torta marcada por el número cuarenta. Además, acompañó la publicación con la canción “Señora de las 4 Décadas” de Ricardo Arjona.