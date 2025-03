Nahir Galarza rompió el silencio: en exclusiva con Canal 9 Litoral la joven habló de su condena a cadena perpetua por el asesinato de Fernando Pastorizzo. Ratificó que la víctima no era su pareja y apuntó contra presuntas irregularidades en el marco del proceso que finalizó con su pena, que cumple en la Unidad Penal N° 6 de Paraná.

“Me parece que es una condena muy injusta y tengo muchas cosas para decir”, comenzó diciendo la joven. Habló luego sobre su libro Exilio, una recopilación de escritos que fue elaborando luego de lo sucedido en 2017: “Escribir es una manera de exiliarme, de expresar mis emociones. Lo fuimos haciendo el año pasado, siempre me gustó escribir, es terapéutico”. La obra, aclaró, no trata sobre la causa pero sí sobre la condena: “Habla sobre mí como ser humano”.

LA MALA EXPERIENCIA DE SU ENTREVISTA EN 2019

Galarza brindó una entrevista luego del crimen de su pareja, hace seis años. Fue con la conductora Mariana Fabbiani: “Era muy inmadura, tenía 20 años y se me cruzaban otros pensamientos en la cabeza. Me falta trabajar psicológicamente y procesar muchas cosas. Precisaba hablar porque se decían muchas cosas y yo quería aclararlas. El resultado fue que nadie las aclaró y la Justicia se terminó llevando por la condena social”.

Sobre aquella experiencia, la joven indicó: “He cambiado, he pasado por un proceso y ahora no soy la misma que aquella de los 20 años. Tengo la mente más clara, procesé todo lo que viví, afuera y acá adentro. He cambiado mi forma de ser, era muy reservada y hoy soy lo contrario”.



Quién es el responsable del crimen de Fernando, según Nahir Galarza

En la charla con Canal 9 Litoral, Nahir explicó que ella había aceptado “hacerse cargo” del crimen a cambio de obtener un juicio abreviado, ya que no había testigos ni pruebas concluyentes en su contra. Insistió en que "hay muchas contradicciones" en el caso. "Cuando me siento, me dijeron 'dale, decile que fuiste vos', y dije así, porque no entendía nada", recordó.

"Yo creo que había mucho morbo alrededor del personaje que habían creado de Nahir Galarza que no le importaba nada”, sostuvo la entrevistada sobre la mediatización del caso.

La joven,a demás, señaló que, a la hora de la revisión médica, se le hallaron lesiones: “Me mandaron a un psiquiátrico, me atendieron dos médicos y me mandaron a la Comisaría. Desde el principio todo estuvo muy mal. El juicio abreviado se rompe porque se mediatiza todo, yo iba a firmar por 10 años”.

El periodista le recordó a la joven que tras la condena, hizo declaraciones en las que apuntó a su papá como el autor del crimen de Fernando, pero ahora decidió no repetir esas acusaciones.

En este sentido, Nahir dijo ser ella la "responsable" del hecho porque "es la persona que está cumpliendo una condena" y que, como algún día espera salir en libertad, prefiere preservar a su familia y no acusar a nadie.

“Se inventaron muchas cosas, yo no hice ninguna denuncia ni pedí ninguna restricción contra mi padre. Yo soy responsable, yo estoy condenada. A él no se lo investigó y prefiero preservar a mi familia”, sentenció la joven.

Además, Galarza consideró que como su acusación no fue investigada en su momento, no tiene sentido repetir lo mismo nuevamente.

“Mi pilar es mi familia, no sé qué haría sin ellos. Restablecí el vínculo con mi papá, siempre fue importante”, sostuvo en un tramo de la nota.

SU RELACIÓN CON FERNANDO PASTORIZZO

“Yo no tenía una relación de pareja, no había un vínculo. Lo remarqué desde un principio, no había nada estable ni convivencia”, resaltó Galarza. Y agregó: “Así como tenía fotos y conversaciones con Fernando, tenía con otros chicos, con quienes también me veía”.

SU DENUNCIA A UNA PERITO DEL CASO

Entre otros puntos que fueron motivo de tratamiento durante el caso Galarza, se destaca una denuncia realizada a quien se encargó del análisis de los teléfonos, Gabriela Laiño. En ese punto, la joven aclaró: “No era perito, era Licenciada en Bromatología. En 2024 ella denunció al Instituto del Seguro porque decía que los fiscales y policías la obligaban a hacer trabajos que no les correspondían. Entre otros ejemplos, nombra el mío. Habla de mi celular, que lo entregué por cuenta propia. Ella dice que ese teléfono debía ser guardado y en vez de eso estaba en una oficina, a disposición de todos”.

La oriunda de Gualeguaychú dijo que Laiño admitió que no estaba en condiciones de realizar tareas que finalmente ejecutó: “Ella ganó la demanda. No hay prueba más contundente que ella mismo diciendo que había falsificado pruebas”.