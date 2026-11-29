El músico y cantante argentino Nahuel Pennisi interpretó el Ave María durante la ceremonia de su casamiento en un iglesia de la provincia de Tucumán. Las imágenes captadas durante la celebración religiosa muestran al artista sosteniendo un micrófono frente a su esposa ante la presencia del sacerdote y los invitados congregados en el recinto.

El “Ave María” sonó en medio de la ceremonia y dejó una de las postales de la boda de Nahuel Pennisi y Mayra Deleo. El músico tomó el micrófono frente al altar de la parroquia San Juan Bosco, en San Miguel de Tucumán, y sorprendió a su esposa con una interpretación que la emocionó hasta las lágrimas, ante la mirada de sus hijos, familiares y amigos.

La pareja se casó este sábado 28 de noviembre en una celebración religiosa que reunió a sus afectos más cercanos. Mateo y Alma, los dos hijos de los recién casados, acompañaron a sus padres en un día que tuvo a la música como uno de los ejes centrales.

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La boda tuvo lugar en la misma provincia que unió a la pareja al comienzo de su historia. Tucumán ocupa un lugar central en el vínculo entre Pennisi y Deleo, ya que allí se conocieron en 2017, cuando él viajó por compromisos laborales vinculados a sus shows.

En ese entonces, Mayra trabajaba en una productora familiar que contrataba al artista para sus presentaciones. Su tarea incluía acompañarlo en entrevistas y actividades de prensa. A partir de ese primer contacto laboral construyeron una relación que luego derivó en una familia.

El paso de los años consolidó el vínculo y sumó un nuevo aspecto a la dinámica entre ambos. Mayra Deleo se convirtió en la mánager de Pennisi y acompaña su actividad profesional. La pareja es madre y padre de Mateo y Alma, quienes estuvieron presentes durante el casamiento de sus padres.

La ceremonia contó con la presencia del arzobispo de Tucumán, Carlos Sánchez, quien presidió el rito religioso. En medio de ese marco íntimo, el cantante colocó la música en el centro de la escena: entonó “Ave María” como una dedicatoria para su esposa. La elección sumó una dimensión personal a una ceremonia atravesada por la presencia de sus afectos y por la participación de sus hijos.

La canción apareció como el gesto más comentado del día. La voz de Pennisi forma parte de su identidad artística, pero en esta oportunidad tuvo una destinataria definida y un contexto familiar muy personal. Mateo, de 7 años, y Alma, de 4, estuvieron junto a sus padres durante el casamiento.

Un mes antes de la boda, Pennisi también habló de otro compromiso que unía su música con una celebración religiosa y que lo emocionó por completo: fue cuando el arzobispado se comunicó con él para consultar su disponibilidad para cantar ante el papa León XIV durante el encuentro de jóvenes previsto para el 10 de noviembre.

El cantante relató que la confirmación de su participación llegó un domingo por la mañana, después de un período de dudas por la incertidumbre alrededor de la visita papal. “Me tomó por sorpresa y por partida doble”, expresó al recordar el momento en que recibió la noticia, mientras estaba junto a Deleo y sus hijos.

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Apenas unas semanas después, el vínculo entre su carrera y la música religiosa también apareció durante su casamiento, cuando eligió el “Ave María” para acompañar el momento frente a su esposa.

Antes de formalizar su relación, Pennisi y Deleo atravesaron una etapa de acercamiento en Tucumán. El artista contó en entrevistas una anécdota de aquellos primeros tiempos: la invitó a tomar mate en el Parque 9 de Julio a las tres de la madrugada, aunque ese encuentro no se concretó. Con el tiempo, la relación avanzó y ambos formaron su hogar.

La boda en San Miguel de Tucumán cerró un círculo para la pareja. El lugar que los reunió por primera vez también se transformó en el escenario para celebrar su matrimonio, ante las personas que forman parte de su vida cotidiana. La interpretación de Pennisi frente a Deleo dejó una de las postales de la jornada y concentró la emoción de los presentes.