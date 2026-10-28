La periodista Nancy Pazos protagonizó un accidente de tránsito este martes 27 de octubre en la avenida General Paz, a la altura de la calle Zapiola, en la Ciudad de Buenos Aires. El episodio ocurrió cuando una motocicleta impactó contra el espejo lateral derecho de su automóvil y su conductor terminó cayendo sobre el asfalto.

El hecho se registró este martes cuando la conductora se dirigía a su trabajo después de salir del gimnasio. Según relató, el motociclista intentó sobrepasarla por la derecha y golpeó uno de los espejos retrovisores de su vehículo.

Tras el impacto, Pazos detuvo inmediatamente la marcha para asistir al hombre, que había perdido el equilibrio y caído sobre la calzada.

En diálogo con TN Show, la periodista reconoció que la situación le provocó un fuerte impacto emocional, aunque llevó tranquilidad sobre el estado de salud de ambos involucrados.

"Por suerte fue solo un gran susto. Todavía muy estresada", expresó.

Cómo fue el accidente de Nancy Pazos

La conductora explicó que el choque se produjo cuando la motocicleta circulaba por el sector derecho de su automóvil.

"Me pasó por la derecha y se llevó puesto mi espejo de ese lado. Se cayó. Y yo frené al toque", relató sobre los segundos posteriores al impacto.

Pazos también contó que permaneció junto al motociclista mientras aguardaban la llegada del servicio de emergencias.

"Me quedé con él hasta que vino la ambulancia", aseguró.

Según informó Infobae, el hombre, de 44 años, fue trasladado al Hospital Pirovano con politraumatismos y escoriaciones, aunque sin riesgo de vida.

Por su parte, la periodista no sufrió lesiones físicas y no necesitó atención médica.

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Qué dijo sobre el estado de salud del motociclista

Después del accidente, Nancy Pazos confirmó que pudo comunicarse con el conductor de la motocicleta y que ambos continuaban en contacto.

"Está bien. Justo estoy chateando con él", señaló durante la entrevista con TN.

Además, explicó que el impacto ocasionó daños en el espejo lateral de su automóvil, pero no se registraron consecuencias mecánicas de gravedad.

La conductora reconoció que, pese a encontrarse físicamente bien, continuaba afectada por el estrés que le generó la situación.

El episodio motivó la intervención de personal policial y de los servicios de emergencia para asistir al motociclista y realizar las actuaciones correspondientes.