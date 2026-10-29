Nancy Pazos volvió a quedar en el centro de la polémica después del accidente de tránsito que protagonizó en la avenida General Paz, donde un motociclista impactó contra su vehículo y terminó cayendo al asfalto. La periodista realizó un descargo en su programa de Radio 10, explicó cómo ocurrió el episodio y respondió a los cuestionamientos por las numerosas multas de tránsito registradas a nombre del automóvil.

El siniestro ocurrió el martes 27 de octubre, alrededor de las 12.36, a la altura de la calle Zapiola, cuando la conductora circulaba en su Toyota Corolla Cross. Según el parte oficial difundido por la Agencia Noticias Argentinas, Pazos realizó una maniobra para sobrepasar a otro vehículo por la derecha y, en ese momento, un motociclista que transitaba por la banquina impactó contra su auto.

El conductor de la moto cayó sobre el pavimento y debió ser asistido por personal médico. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Pirovano con politraumatismos, aunque se encontraba fuera de peligro.

Nancy Pazos explicó cómo ocurrió el accidente

Durante su ciclo radial, la periodista aseguró que el tránsito se encontraba prácticamente detenido cuando decidió realizar la maniobra de adelantamiento.

"Veníamos a paso de hombre, literalmente. Me quedo atrás de una camioneta blanca y la General Paz se queda hecha una playa de estacionamiento", relató.

Luego reconoció que intentó superar al vehículo que tenía delante porque estaba apurada.

"Apurada como estaba, puse el guiño y lo voy a pasar por la derecha", explicó.

Según su versión, cuando comenzó a desplazarse, una motocicleta que venía detrás intentó adelantarla por el mismo sector y terminó golpeando el espejo retrovisor de su automóvil.

"Ni bien hago ese movimiento, la moto que venía detrás de mí —yo iría a 20— me quiere pasar por la derecha y se lleva puesto mi espejo retrovisor con la mano. Eso lo desestabiliza y se cae", sostuvo.

Puede interesarte

El susto tras el choque y su respuesta sobre la alcoholemia

Pazos también recordó los momentos de tensión que vivió inmediatamente después del accidente y aseguró que se detuvo para asistir al motociclista.

"Yo, con el golpe y el susto que me pegué, estacioné, me tiré de la camioneta para ver qué había pasado con el señor", contó.

La periodista reconoció que la situación le generó una fuerte conmoción.

"Las piernas me temblaban, chicos; era una situación que no sabés si no mataste a alguien", expresó.

Además, rechazó las versiones que indicaban que se habría negado a realizarse un control de alcoholemia.

"Nunca me dijeron de hacerme una alcoholemia; venía del gimnasio para acá", aseguró.

La conductora también indicó que mantiene contacto con el motociclista y que está dispuesta a colaborar con él después del accidente.

Nancy Pazos culpó la precarización laboral y el uso de la moto por la crisis de Milei después de atropellar a un tipo. Pero Nancipayos al principio de su descargo dice: “por suerte el hombre está bien y tiene empleo formal” Después trata de exculparse de su actitud temeraria y mala maniobra justificando que hay 30 accidentes de esa índole por día y que hay faltas de reglas de juego en la calle (!). Alguien que le avise a Pazos que no se puede sobrepasar por la derecha y esa es una regla. Es decir Nancy Pazos culpa al hecho de que hayan muchas motos y no se hace cargo de su impericia. También Nancipayos se queja de que una moto vaya por la banquina ¿esto quieres decir que si quiso pasar a un auto por la derecha… ella quiso agarrar por banquina y se lo llevó puesto? Respecto a las multas, no se hizo cargo y dijo que es de su empresa RR Producciones ¿será la empresa de pauta publicitaria? En tono jocoso dice que las multas son porque Telefe no le daba estacionamiento en Kuarzo y entonces ella lo dejaba tirado en cualquier lado y en lugares de discapacitados por qué aveces la policía no le hacía multas por qué eran copados (?) Increíble pero real. — Tomas Diaz Cueto (@Tomidiazcueto) October 28, 2026

La polémica por las 214 multas de tránsito

Más allá del choque, la controversia se profundizó cuando se conoció que el vehículo que manejaba Pazos registra 214 infracciones de tránsito entre la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, con una deuda que rondaría los 48 millones de pesos.

Según la información difundida por Noticias Argentinas, 195 multas corresponden a la Ciudad de Buenos Aires y otras 19 a territorio bonaerense.

Ante las críticas, la periodista explicó que el automóvil pertenece a su empresa y que diferentes personas lo utilizaron durante los últimos años.

"El vehículo tiene como seis años, es de mi empresa, no lo uso yo sola, lo usó un montón de gente a lo largo de todo este tiempo", argumentó.

Finalmente, cerró su descargo con una frase que generó repercusión: "Hablaron de las multas... sí, todo el mundo tiene multas".

La explicación de Pazos buscó responder a los cuestionamientos sobre el historial de infracciones del vehículo, aunque no precisó quiénes conducían cuando se cometieron las faltas ni cómo se resolverá la deuda acumulada.