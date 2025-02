La panelista reveló que su hijo fue víctima de una posible estafa relacionada con la criptomoneda vinculada al presidente Javier Milei.

Nancy Pazos, periodista y panelista en el programa "A la Barbarossa", reveló este lunes una situación personal que involucra a su hijo Teo Santilli, quien fue víctima de la estafa vinculada a la criptomoneda $LIBRA, promocionada por el presidente Javier Milei en sus redes sociales el pasado viernes.

Teo, de 23 años y licenciado en negocios digitales, compró activos de la polémica moneda tras la promoción de esta por parte del líder de La Libertad Avanza (LLA). Sin embargo, a las pocas horas de la compra, el valor de los activos se desplomó, y sufrió pérdidas económicas.

Pazos compartió el episodio frente a sus compañeros en el programa de Telefe en plena discusión con Mariana Brey, y la noticia se viralizó rápidamente, ya que representa una de las primera víctimas confirmadas que adquirieron $LIBRA en Argentina tras el mensaje en redes sociales de Milei.

Mientras Brey afirmaba sin ningún tipo sustento que no había argentinos presuntamente estafados y que no hubo uso de dinero público. "¿Te doy un nombre? Teo Santilli Pazos, mi hijo", señaló, ante la sorpresa de todos. "¿Mi hijo fue negligente porque compró una moneda y el Presidente que la promocionó, no?", se cuestionó.

La revelación se produjo en medio del caos generado por el token, cuyo lanzamiento había sido anunciado con bombos y platillos por el presidente, lo que generó una reacción negativa entre diversos sectores de la sociedad.

La situación tomó fuerza a partir de la postura de Diego Santilli, diputado nacional y padre de Teo, quien defendió al presidente Milei, argumentando que los detractores del mandatario no lograrían perjudicarlo políticamente.

“Los ladrones piensan que TODOS son de su misma condición. Lamento decirles que NO. Se van a quedar con las ganas de voltear al Presidente, muchachos”, escribió Santilli en X.