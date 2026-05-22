Natalia Oreiro sorprendió a Mario Pergolini durante su visita a Otro Día Perdido al revelar uno de sus gustos más particulares: la búsqueda de inodoros antiguos para conservar la estética original de las casas de época en las que le gusta vivir.

Todo comenzó cuando el conductor quiso saber si era cierto que la actriz coleccionaba ese tipo de objetos. Entre risas, Oreiro negó ser una coleccionista, pero admitió que los inodoros suelen ser lo que más curiosidad despierta de su pasión por la arquitectura antigua.

“No los colecciono. Me gusta mucho la arquitectura de época en general, pero siempre llama la atención el tema de los inodoros”, explicó la artista. Luego diferenció su preferencia de los sanitarios tecnológicos y aseguró que a ella le interesan especialmente “los diseños antiguos, los labrados, pintados a mano”.

El curioso fanatismo de Natalia Oreiro: "Tengo más de siete inodoros". 😐#OtroDíaPerdido pic.twitter.com/fzSvYdQCOg — OTRO DÍA PERDIDO (@otrodiaperdidok) May 22, 2026

La charla tomó un tono todavía más divertido cuando Pergolini le preguntó cuántos tenía realmente. Primero, Natalia evitó dar una cifra concreta, pero cuando el conductor arriesgó si eran siete, ella respondió: “Más... Pero no los uso, no es que use uno un día por semana”.

La actriz contó que su interés nació hace más de veinte años y está vinculado con su fascinación por las propiedades antiguas. Según relató, busca que los elementos de esas casas mantengan su espíritu original, desde los pisos y las mayólicas hasta los sanitarios que adquiere cuando aparece alguna pieza especial.