El actor llevará a la Justicia a la actriz, quien lejos de retractarse volvió a opinar de la denuncia de Benvenuto.

Nazarena Vélez opinó fuertísimo sobre Jey Mammón, con quien terminó su relación de amistad cuando se hizo pública la denuncia que Lucas Benvenuto le hizo al actor y conductor.

En 2020, Benvenuto denunció a Jey Mammón por abuso sexual. Lucas declaró que él tenía 14 años y el actor 32 cuando lo “drogó y violó”. En 2021, la denuncia prescribió y Jey fue sobreseído.

La arremetida de Nazarena contra Jey Mammón fue luego de que el actor visitara Intrusos y afirmara que demandó a muchos comunicadores por “calumnia e injurias”, entre ellos a Vélez, Ángel de Brito y Yanina Latorre, integrantes de LAM.

NAZARENA VÉLEZ OPINÓ FUERTE DE JEY MAMMON

Ángel de Brito fue el primero en hablar de la mediación que tuvo con Jey Mammón, en la que no se retractó ni se disculpó por lo dicho públicamente sobre el caso Benvenuto.

“Conmigo no cuenten para lavarle la imagen a nadie. No voy a panquequearme. Pienso lo que dije, lo ratifico y lo voy a sostener en la Justicia. Naza, ¿vos querés decir algo?”, dijo el conductor de LAM.

Y la panelista, movilizada, tomó la palabra: “Hoy cuando vi la nota me angustié porque yo soy la única que no lo llamé. Vos lo llamaste, Yanina lo llamó”.

“Yo no lo llamé. Yo no le mandé ningún mensaje. Y repito lo que ya te dije, a mí este tema me toca muy de cerca y es un tema que no puedo manejar. Ni siquiera si fuera el Chyno (Agostini), mi viejo. No lo puedo manejar”, continuó Nazarena.

“Me sigue pareciendo monstruoso un mayor que se mete con una criatura”

“Me dolió mucho cuando dijo que pensó en el suicidio. Eso me dolió y me impactó muchísimo”, puntualizó Vélez.

Y De Brito comentó: “Lucas Benvenuto también lo pensó muchas veces, y tuvo varios intentos de suicidio. No por Jey, digo, en los casos anteriores también”.

Sosteniendo su pensamiento con firmeza, Nazarena expresó: “Me sigue pareciendo monstruoso un mayor que se mete con una criatura”.

“También me pasa que escuchándolo a Jey, le creo que no se haya dado cuenta de lo que estaba haciendo. Él dijo que fue una relación más”, agregó la actriz y productora, al tiempo de que Yanina Latorre marcaba contradicciones en el relato de Mammón.

“Él arrancó diciendo ‘con los niños no. Siempre se le cree a la víctima’. Él se está victimizando y acá la víctima es Lucas”, apuntó Latorre.

“Ponele que le creemos a Jey que Lucas tenía 16 años. Sigue teniendo 16 y el 32. Para la ley es igual”, especificó Yanina.

“A mí no me importa la edad. Me importa que Lucas habla de marihuana y de violación”

Indignada por el doble delito de la denuncia de Lucas, abuso sexual infantil y presunta violación, Nazarena con rotunda seriedad expresó: “A mí no me importa la edad. Me importa que Lucas habla de marihuana y de violación”.

“Yo me quedo con eso. Eso es lo que a mí me impacta y hace que yo me aleje. Que no quiera ni siquiera escucharlo”, continuó la panelista de LAM.

“Yo a Lucas también le creo cada palabra. No pongo en duda nada: que se haya levantado, que haya sangrado. Ni siquiera pongo en duda, y sé que esto me va a jugar en contra, que le haya suministrado marihuana”, dijo Nazarena.

“¿Eso por qué lo decís?”, le repreguntó Ángel. Y Vélez contestó: “Porque lo conozco mucho a Jey”.

“Y él lo ha contado varias veces también. Pero parece que hay baches en la memoria”, concluyó Ángel de Brito, sin dar marcha atrás en su opinión sobre el delicado tema.