El jueves 14 de agosto, se estrenó la serie “En el barro” en la plataforma de Netflix, donde se mantiene entre las más vistas. El spin-off de “El marginal” tuvo tan buena recepción del público argentino y extranjero, que no se habló de otra cosa estos últimos días. Lo que no todos sabían es que la pareja de Nazarena Vélez, Santiago Caamaño, tiene un papel siniestro y perturbador.

En ese sentido, la panelista de “LAM” (América TV) habló sobre el personaje de su novio en la serie. La famosa contó que le impactó verlo en un rol tan oscuro. Además, reveló que estaban de vacaciones en Brasil cuando él comenzó a leer el guión de su personaje.

Santiago Caamaño, cuyo apodo es “Bocha”, interpreta a un personaje cruel y sanguinario, lo que generó una fuerte reacción en Nazarena Vélez. Ella describió la experiencia como perturbadora, especialmente al verlo en un rol tan alejado de su personalidad habitual. “Fue fuerte porque el papel es fuerte y lo odiás”, admitió en un móvil con “Puro show” (El Trece).

La mamá de Barby Vélez también reconoció que le causa satisfacción ver a Santiago brillar en un personaje tan potente. "Es uno de esos que quedan en la cabeza de la gente y que uno como actor los agradece", afirmó.

En el ciclo de Ángel de Brito, la actriz insistió en la impresión que le generó: “No me gustó porque fue fuerte. Es la primera vez que lo veo en una escena sexual y me shockeó. Cuando lo vi con los bigotes dije: ¡Ay, no me toques! ¡Salí de acá! Me generó eso, pensé que no, pero sí”.

"En el barro" está generando una gran repercusión, y el personaje de Santiago Caamaño ha sido especialmente destacado por su intensidad y crueldad. Naza, al ser consultada sobre el tema, no dudó en apoyarlo.