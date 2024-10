El periodista deportivo que en su momento fue vinculado sentimentalmente a Nati Jota, ahora estaría saliendo con la ex de Gastón Soffritti, y la conductora no dudó en indaga sobre este incipiente romance.

Este lunes se llevó a cabo un repechaje con Nacho Elizalde, Cami Homs, Gastón Edul, Ángela Leiva, Javier Calamaro, Marcos Milinkovic, Jorgelina Aruzzi y Alejandra Maglietti para decidir quién regresará al reality que tiene picos de rating. Sin embargo, lo más destacado fue cómo la conductora encaró al periodista deportivo que tiempo atrás estuvo en boca de todos por los picantes ida y vuelta que mantenía con Nati Jota en OLGA.

“¿El perrito te está dando suerte?", le preguntó. “Y ahora fue el perrito de tu novia", contestó de manera picante la empresaria. "Y fue el perrito de Cande", la corrigió. "¿Lo conocés?", indagó Wanda. "No lo conozco", respondió Gastón con una sonrisa.

Puede interesarte

“Mirá a la cámara y decí que no lo conocés, así no me mentís solo a mí”, afirmó tajante la conductora. En ese momento, Wanda continuó con las preguntas, diciendo: “Vos ya no sabés qué hacer, venís remando en dulce de leche esta relación”. A su vez, el periodista se defendió: “Pará, no me tirés toda la responsabilidad a mí”.

¿Gastón Edul le miente a todo el país? ¿Cómo le va en el amor? 💕



Mirá #BakeOffFamosos con Kennys Palacios y Anto Arboscelli por https://t.co/8efWFHq851 y Youtube Telefe 📲



Volvé a ver los episodios en @disneyplusla 👈 pic.twitter.com/5qA52xoUP1 — Bake Off Argentina (@BakeOffAR) October 29, 2024

“Te hablo en términos futboleros: ¿te tiró algún centro?", indagó la cantante. "No, solo un centro a la cabeza que tenga que empujar, nada más. Todos pases forzados", respondió.

Puede interesarte

Y añadió: “Yo necesito un centro a la cabeza, soy medio timidón", a lo que Wanda replicó: "¿Pero cómo va el partido?". Finalmente, Gastón Edul concluyó: "Es largo el partido, falta todavía, no hay que apresurarse, ¿o no?".