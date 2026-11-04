Nelson Castro protagonizó una situación de emergencia durante un vuelo rumbo a Roma, cuando tuvo que asistir a una pasajera que sufrió una grave descompensación cardíaca. El periodista, que también es médico neurólogo, intervino para estabilizar a la mujer, quien estuvo al borde de sufrir un paro cardíaco.

El episodio se conoció este miércoles 4 de noviembre, cuando sus compañeros de Radio Rivadavia compartieron los detalles de la asistencia que brindó durante el viaje.

Castro se dirigía a Italia para integrar la comitiva de periodistas que acompañará al papa León XIV durante su próxima gira por Uruguay, Argentina y Perú.

Sin embargo, antes de completar el trayecto, debió dejar momentáneamente de lado su actividad periodística para atender una emergencia médica a bordo.

La pasajera estuvo al borde de sufrir un paro cardíaco

Según relató el propio Castro, la mujer presentó un bloqueo cardíaco severo, una alteración que puede comprometer gravemente el funcionamiento del corazón.

“La señora tuvo un bloqueo cardíaco severo. De haber pasado sobre el Atlántico, tendría que haberle indicado al comandante regresar a Río. La paciente estuvo al borde del paro”, explicó.

El periodista detalló que la emergencia se produjo antes de que el avión cruzara el océano Atlántico, cuando todavía era posible recibir asistencia médica durante la escala en Río de Janeiro.

La situación era especialmente delicada porque la pasajera registraba una presión arterial de apenas 60/30, muy por debajo de los valores habituales.

Ante ese cuadro, Castro intervino para asistirla mientras se organizaba su traslado a un centro de salud.

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Cómo fue la intervención de Nelson Castro

El conductor de Telenoche utilizó su formación médica para atender a la pasajera y evitar que su estado se agravara.

De acuerdo con su testimonio, el objetivo era mantenerla estabilizada hasta que pudiera recibir atención especializada.

“La estabilizamos lo necesario como para esperar la ambulancia con la médica y los paramédicos que se la llevaron de inmediato al hospital”, detalló.

Una vez que el avión llegó a Río de Janeiro, un equipo de emergencias médicas se hizo cargo de la paciente y la trasladó a un establecimiento sanitario para continuar con su tratamiento.

Hasta el momento, no trascendieron datos sobre la identidad de la mujer ni información actualizada sobre su evolución clínica.

El mensaje que envió a sus compañeros de radio

La situación se conoció públicamente después de que Gonzalo Bañez, quien reemplaza a Castro en su programa de Radio Rivadavia, compartiera los mensajes que el periodista había enviado al grupo de producción.

En ellos, Castro describió el episodio y explicó la gravedad del cuadro que había presentado la pasajera.

También contó que, debido al momento en que ocurrió la emergencia, pudieron esperar la asistencia médica en Río de Janeiro sin tener que regresar desde una posición más avanzada sobre el Atlántico.

Después de relatar lo sucedido, el periodista resumió la inesperada experiencia con una frase:

“¡Viaje con trabajo médico a bordo, vamos!”.

El viaje que realizaba para cubrir la gira del papa León XIV

Nelson Castro viajaba a Roma para formar parte del grupo de periodistas que acompañará al papa León XIV durante su gira por Sudamérica.

La cobertura incluye las visitas previstas del pontífice a Uruguay, Argentina y Perú, un recorrido que el conductor seguirá como integrante de la prensa acreditada.

Además de su extensa trayectoria periodística, Castro es médico neurólogo, una profesión que volvió a ejercer de manera inesperada durante el trayecto.

Su intervención permitió que la pasajera recibiera asistencia inmediata y llegara estabilizada al momento del traslado hospitalario.

El episodio dejó una situación poco habitual: un periodista que viajaba para realizar una cobertura internacional terminó utilizando sus conocimientos médicos para asistir a una mujer en una emergencia a bordo de un avión.