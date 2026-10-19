El periodista y médico Nelson Castro sorprendió al público al dejar el micrófono para tomar la batuta durante el VII Encuentro Nacional de Bandas. La actividad se desarrolló en el Monumento Nacional a la Bandera, en la ciudad de Rosario, y contó con la participación de más de 700 músicos provenientes de 17 agrupaciones de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires.

La jornada, que se extendió de 14 a 19, permitió el acceso libre y gratuito para toda la comunidad. El encuentro fue organizado por la Municipalidad de Rosario y la Asociación de Directores de Bandas de la República Argentina, siendo declarado de interés provincial y municipal.

[AHORA] Nelson Castro dirigió una banda de 700 músicos en el Monumento a la Bandera: así sonó la "Marcha de San Lorenzo". https://t.co/5XDqqY9esx — ElCanciller.com (@elcancillercom) October 18, 2026

Esta no es la primera vez que Nelson Castro asume este rol. En septiembre de 2025, durante el Festival de Bandas Encuentro Regional, el periodista debutó al frente de la Banda Sinfónica de la Policía de Rosario y la Banda Sinfónica de la Ciudad de Pérez. En aquella oportunidad, dirigió la Marcha de San Lorenzo, de Cayetano Alberto Silva, una experiencia que calificó como inolvidable.

Tras esa experiencia, Castro la definió como inolvidable y mostró una faceta poco conocida fuera de su trabajo periodístico y médico: su vínculo de años con la música clásica.

El evento de este año buscó fomentar el intercambio entre músicos de distintas generaciones y formaciones, incluyendo agrupaciones profesionales, vocacionales e infantojuveniles. Entre las formaciones locales presentes se destacaron la Banda Rosa Ziperovich, la Banda Villa Hortensia y el Taller Ensamble de Música de Cámara de la Escuela Orquesta Barrio Ludueña.