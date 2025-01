En la cuarta audiencia del juicio por la muerte de los bebés en el Neonatal de Córdoba, la madre de Benjamín -la segunda víctima- dio su declaración y habló sobre el maltrato que recibió por parte de la principal imputada, la enfermera Brenda Agüero.

“Me dijo que si mi hijo se caía y se moría iba a ser mi culpa”, contó Damaris Bustamante, quien también denunció violencia obstétrica el día que dio a luz a su hijo, el 23 de abril de 2022. “No toleraba el dolor. Llorando le pedí una cesárea y no me ayudaron. Me decían aguántatela”, agregó la mujer.

Bustamante dio su testimonio este jueves al mediodía, sin la presencia de Agüero en la sala. En su relato, contó que su llegada al Hospital Materno Neonatal tuvo que ver con un sangrado que sufrió durante el embarazo de Benjamín. “La médica no dejó entrar a mi mamá porque yo era grande. Me decían que yo podía y me obligaban a contestar datos en medio de las contracciones”, detalló.

Minutos después, Damaris fue llevada a una sala de preparto y fue ahí cuando tuvo el primer contacto con Brenda Agüero. “Estaba dilatando y me dijo que si mi hijo se caía y se moría, iba a ser mi culpa”, recordó visiblemente angustiada.

Bustamante contó que la enfermera Brenda Agüero la maltrató cuando estaba a punto de dar a luz. (Foto: La Voz)

Después del parto, Bustamante relató que le colocaron a su hijo en el pecho por unos minutos y luego se lo llevaron para pesarlo. “Cuando se lo llevan a Benja a una mesita, entra Brenda Agüero. Estuvo un ratito y se fue”. Además, precisó que el bebé “estaba bien hasta que lo amamantó”.

Una vez en la sala de recuperación, la mujer contó que en cuanto la enfermera acomodó al bebé, este comenzó a llorar. A pesar de que la mamá pidió que se lo entregaran, no lo hicieron. “Ahí se lo llevaron de nuevo. Al rato me dijeron que le había dado un paro cardíaco y que lo iban a llevar a terapia intensiva. Que me quedara tranquila que ellos lo podían manejar. Luego me desmayé”, dijo Bustamante en la audiencia.

Tras la muerte de Benjamín, Damaris aseguró que nunca supieron explicarle la causa del fallecimiento de su hijo y que no aceptaron hacer una autopsia. “En estos dos años y ocho meses sufrimos mucho. Hagan justicia por mi hijo”, concluyó.