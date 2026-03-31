El brutal crimen de un adolescente en una escuela de Santa Fe volvió a encender las alertas de padres y directivos. En ese marco, se viralizó el video de una violenta pelea entre alumnas a la salida de un colegio en Plottier, Neuquén.

Las imágenes muestran una escena de extrema agresividad: dos chicas se enfrentaron a golpes mientras otros estudiantes intentaron separarlas, en medio de gritos y tensión generalizada.

El episodio ocurrió frente al establecimiento EPET N°19 y no fue un hecho aislado. Según se reconstruyó, la pelea tuvo como trasfondo un conflicto previo entre estudiantes que venía escalando desde días antes y que derivó en un enfrentamiento directo en la puerta del establecimiento.

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Pero la situación fue aún más grave porque también intervinieron adultos. De acuerdo a lo que detallaron medios locales, personas vinculadas a una de las alumnas se hicieron presentes en el lugar y participaron de la agresión, lo que empeoró el nivel de violencia.

El ataque quedó registrado en un video en el que se observa cómo una mujer golpea a una joven en la cabeza, mientras otros estudiantes intentan intervenir sin éxito inmediato. La escena generó pánico entre quienes estaban en el lugar.

Tras lo ocurrido, las autoridades de la escuela decidieron suspender las clases y reforzar las medidas de seguridad. Entre ellas, se dispuso un mayor control en el ingreso al establecimiento para evitar nuevos episodios y garantizar la protección de la comunidad educativa.

Desde la institución advirtieron que este tipo de situaciones no son nuevas y señalaron que se vienen registrando hechos de violencia y faltas de respeto, incluso por parte de adultos, lo que llamó la atención sobre el clima dentro y fuera de la escuela.

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“El video empezó a circular entre los chicos. Muchos padres saben lo que pasó porque lo ven en los celulares de sus hijos, pero no hacen nada porque no son ellos. Pero es gravísimo lo que pasó en la puerta de la escuela”, manifestó una madre.

En ese sentido, advirtió: “No estamos tan lejos del chico de Santa Fe que entró a la escuela con un arma. No puede ser que dos chicas se peleen así en la puerta del colegio y que nadie haga nada, que no las separen”.