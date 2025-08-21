Un hombre fue apuñalado durante la noche del martes. De hecho, fue encontrado gravemente herido en plena vía pública, lo que generó conmoción e inquietud entre los habitantes de la localidad de Senillosa, en la provincia de Neuquén. Aunque intentaron salvarle la vida, murió camino al hospital.

La Policía local y la Fiscalía trabajan contrarreloj para esclarecer el presunto homicidio de un vecino de 42 años, cuyo cuerpo fue encontrado tirado en la calle. A simple vista, las autoridades constataron que la víctima presentaba una herida de arma blanca.

El episodio tuvo lugar pocos minutos después de las 22 horas, cuando un grupo de residentes halló al hombre tirado y gravemente herido en la calle Emilio Díaz. Según informó el portal LM Neuquén, estaba a muy poca distancia de su domicilio.

De acuerdo con la información confirmada por el comisario inspector Juan Barroso, fueron los propios habitantes quienes alertaron rápidamente a los efectivos de la Comisaría 11ª, que se hicieron presentes rápidamente en el lugar.

De esta manera, notaron que la víctima tenía una herida punzante en el abdomen, la cual sería compatible con un ataque realizado con un arma blanca. Fue así que se dispuso que el hombre fuera derivado al hospital local. Sin embargo, los esfuerzos fueron en vano, debido a que su estado se agravó y murió durante el trayecto.

El comisario inspector dio detalles sobre los procedimientos activados tras el hallazgo y explicó que la División de Investigaciones de Homicidios trabajó en la revisión de registros de cámaras de video de la zona. Asimismo, se encargaron de recopilar testimonios de quienes pudieran aportar información relevante, tanto vecinos como los familiares de la víctima.

Barroso detalló: “Todavía no tenemos detenidos, ni se conocen las circunstancias exactas de la agresión”. A su vez, confirmó que la hipótesis de un robo como móvil del ataque “está prácticamente descartada”.

Según expuso la autoridad policial, en un primer análisis la principal línea de investigación apuntaría a que el hombre habría estado involucrado en una pelea. Por esto, habrían descartado que se tratara de un homicidio en ocasión de robo, pero aclaró que el caso sigue abierto y se analizan otras posibilidades.

“Estamos recolectando registros de cámaras del sector y testimonios para poder establecer exactamente quién y en qué circunstancias fue apuñalada la víctima”, señaló. Aunque su identidad fue preservada, confirmaron que la víctima tenía familia y tres hijos menores.

Por su parte, la Justicia neuquina ordenó el traslado del cuerpo a la ciudad de Neuquén capital para la realización de la autopsia. Se espera que el resultado permita arrojar luz sobre el tipo de arma utilizada, la trayectoria de la herida y otros elementos que podrían ayudar a reconstruir el momento del ataque.