El ataque ocurrió en el barrio San Lorenzo Norte, en la ciudad de Neuquén. La víctima fue operada de urgencia y permanece internada en coma inducido, con pronóstico reservado.

Un hombre de 30 años permanece internado en estado crítico después de haber sido atacado a puñaladas este jueves en el barrio San Lorenzo Norte, en la ciudad de Neuquén. Por el hecho, su hermana de 34 años quedó detenida como principal sospechosa.

La víctima sufrió seis heridas, dos de ellas de extrema gravedad: una le perforó el corazón y otra un pulmón. Por ello, fue trasladada de urgencia al Hospital Castro Rendón, donde tuvo que ser operada durante aproximadamente tres horas. Actualmente, el hombre permanece intubado, en coma inducido y con pronóstico reservado.

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El episodio ocurrió en inmediaciones de las calles Otto Neumann y Las Gaviotas. La Policía llegó al lugar tras recibir un alerta por un conflicto familiar y encontró al hombre tirado en la calle, mientras una vecina lo asistía.

Ante la gravedad de las lesiones, los médicos dispusieron su traslado en código rojo al hospital, donde ingresó al quirófano alrededor de las 4.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el testimonio de la vecina que asistió al hombre permitió identificar a su hermana como la presunta autora de la agresión.

Posteriormente, la fiscal de Homicidios Lorena Juárez ordenó un allanamiento en la casa de la víctima. Allí, los investigadores determinaron que el ataque habría ocurrido dentro de la propiedad y secuestraron nueve cuchillos que serán peritados para establecer si alguno fue utilizado durante la agresión.

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Además, se realizó un segundo procedimiento en una casa de al lado, aunque no se encontraron elementos de interés para la causa.

La mujer quedó detenida y se encuentra a disposición de la Justicia. Por el momento, se investiga qué desencadenó la pelea y si existían antecedentes de conflictos o denuncias previas entre los hermanos.

En el operativo participaron efectivos de la Comisaría 16, el Departamento Homicidios y la Brigada de Investigaciones de la Policía de Neuquén.