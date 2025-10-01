El gobierno de Neuquén confirmó la identidad de la joven, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado 19 de septiembre en la ciudad capital en una cantera del basural: "Se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad", informó el Ministerio Público Fiscal e indicó que tenía 23 años.

Según informó Diario Río Negro, se trata de Ángela Gladis Díaz. Si bien en un principio se informó que tenía 22 años, fuentes judiciales confirmaron posteriormente que la edad exacta era 23.

El cuerpo de Díaz fue descubierto el 19 de septiembre en una cantera a unos 300 metros del ingreso al predio de BASAA Constructora, en un sector de difícil acceso utilizado principalmente por vehículos y maquinaria de construcción.

La identificación de la víctima se logró tras un exhaustivo análisis forense en la morgue judicial. Inicialmente, la autopsia no había permitido identificar el cuerpo debido a su estado, pero finalmente se logró determinar que se trataba de Díaz.

Según se precisó, se estima que la muerte ocurrió entre 5 y 10 días antes del hallazgo. La mecánica por la cual sufrió un golpe letal en su cabeza, aún no fue precisada. De acuerdo con el protocolo correspondiente, la causa se investiga como un femicidio.

Foto de la victima. (Foto: Gentilezas)

El Gobierno provincial emitió un comunicado oficial expresando su acompañamiento integral a la familia de la víctima y su compromiso para lograr un rápido esclarecimiento del hecho.

Se destacó la predisposición de la Justicia y la Fiscalía en la investigación, con el objetivo de identificar y condenar a los responsables del crimen, garantizando una investigación con la máxima celeridad.

El basural de Neuquén (Diario Río Negro).

En un posteo de Facebook, acompañada de una foto de Ángela junto a su bebé, un amigo muy cercano escribió: "Que en paz descanses hermanita. Te quitaron la vida y te dejaron en el basural como si fueras una basura y no te merecías esto Ángela, tu nene y tu nena te necesitan".

A esta publicación se sumó la de otra amiga que la recordó como una persona "humilde y sencilla" que siempre andaba con "una sonrisa de oreja a oreja". "No puedo creer que seas vos, ¿qué te hicieron?", agregó la mujer y acompañó el posteo con una foto pidiendo "justicia x Angela Diaz".