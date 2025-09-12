Cuatro personas fueron sorprendidas transportando armas largas, municiones y equipos de caza en el Parque Nacional Nahuel Huapi, en un procedimiento realizado por la Policía en el límite provincial con Río Negro.

Los efectivos inspeccionaron una camioneta Toyota Hilux y constataron que los ocupantes, todos residentes de San Carlos de Bariloche, llevaban una carabina Remington calibre .308, un fusil Marlin del mismo calibre, cuchillos y dispositivos de comunicación. La documentación de las armas se encontraba en regla y su transporte era legal.

El comisario inspector Marcos Oviedo explicó que el procedimiento se realizó de manera rutinaria, pero la declaración de los ocupantes de que se dirigían a cazar activó la intervención de Parques Nacionales. “Actualmente está vigente la veda, por eso se prohíbe cualquier caza de fauna silvestre”, indicó.

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Tras la intervención de los guardaparques, se labraron las actas correspondientes y se secuestraron de manera preventiva las armas y el resto del material, quedando todo a disposición de la Intendencia de Parques Nacionales para continuar con las investigaciones.

Oviedo agregó que los cazadores firmaron las actas de inconformidad y podrán presentar sus reclamos ante la Intendencia en San Carlos de Bariloche. Las autoridades destacan la importancia de respetar la normativa vigente para proteger la fauna del parque.