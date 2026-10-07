Un nuevo episodio de violencia quedó registrado durante la madrugada del fin de semana en pleno centro de Neuquén. Dos jóvenes que habían sido retirados de un boliche protagonizaron un enfrentamiento en la vereda y terminaron arrancando árboles para arrojarlos hacia el sector donde se encontraban los trabajadores de seguridad.

El hecho ocurrió en Belgrano 58, donde funciona el boliche Shelter. La secuencia fue filmada por un vecino que circulaba por la zona y que se encontró con la situación cuando los dos jóvenes acababan de ser expulsados del establecimiento.

Según relató el testigo, la salida del local se produjo inicialmente sin agresiones. Sin embargo, una vez en la calle, los jóvenes comenzaron a comportarse de manera violenta.

“Los sacaron sin agresión y cuando los sacaron para afuera los chicos ahí se pusieron agresivos”, contó el vecino que decidió registrar parte de lo ocurrido con su teléfono.

En las imágenes se observa cómo uno de los jóvenes se acerca a un árbol ubicado frente al boliche, comienza a tironearlo hasta arrancarlo y luego lo utiliza, junto con su acompañante, para atacar hacia el sector donde permanecían los patovicas.

El video muestra que los trabajadores de seguridad permanecieron cerca del ingreso al local y no salieron a perseguir a los jóvenes, mientras estos continuaban arrojando distintos elementos desde la vereda.

Puede interesarte

“Como pueden ver en el video, la seguridad se queda dentro de su zona solamente, sin ir a buscarlos ni nada”, explicó el testigo.

Durante el episodio también llegó un móvil policial. De acuerdo con el relato del vecino, los dos jóvenes finalmente se retiraron del lugar y no habrían sido detenidos.

Desde la Policía de Neuquén no brindaron mayores precisiones sobre lo ocurrido y, hasta el momento, tampoco trascendió si se inició alguna actuación oficial por el episodio.