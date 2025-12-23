La policía investiga si la víctima habría mantenido una pelea con un hombre por un supuesto robo.

Un terrible episodio ocurrió este domingo a la madrugada en el barrio Valentina Norte, en Neuquén. Encontraron muerto a un hombre de 50 años en el interior de una heladera en desuso que estaba en el patio de su casa.

Según informaron vecinos, la víctima, identificada como Segundo Ortega, habría tenido una pelea con un hombre antes de ser encontrado muerto.

La hipótesis que analizan los investigadores tiene que ver con una pelea antes del hecho. Existe una versión que indca que Ortega habría sido atacado por un vecino tras una discusión por el robo de una billetera.

El Personal de la Comisaría 18ª arribó al lugar y constató que el hombre estaba fallecido.

Lo encontró un vecino que solía llevarle comida, debido a que Ortega presentaba problemas de salud.

El comisario inspector Juan Barroso dio detalles del hecho: “En medio de una pelea, lo agrede. Mediante golpes de puño le provoca la muerte“.

El sospechoso y presunto autor del crimen sería un joven de 22 años, quien ya fue detenido luego de un allanamiento.

Sin embargo, el comisario señaló que el hombre se acercó al personal policial y se puso a disposición de la Justicia.