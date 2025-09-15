La madre de un adolescente asesinado en Centenario, Neuquén, fue atacada violentamente con bombas molotov, ladrillazo y palazos el pasado sábado al mediodía.

La mujer, identificada como Valeria Mercado, y mamá de Neyen Inostroza se encontraba en su casa de Centenario cuando los delincuentes ingresaron al domicilio, la atacaron y provocaron incendios y destrozos en distintas partes de su hogar.

Según las imágenes que circularon por redes sociales, Mercado aparece en el suelo, acorralada junto a un muro, sin posibilidad de defenderse, mientras es golpeada una y otra vez. Los bomberos voluntarios que acudieron al lugar lograron controlar el fuego.

Puede interesarte

Si bien la Comisaría Quinta dio aviso a la Fiscalía de Delitos Contra las Personas y constataron los daños, no dieron con los agresores, que ya se habían retirado, ni tampoco descubrieron quién filmó el video.

La madre de un adolescente asesinado en Centenario, Neuquén, fue atacada violentamente con bombas molotov, ladrillazo y palazos el pasado sábado al mediodía.https://t.co/mTCHQDUYcK pic.twitter.com/0NkmaMKEt1 — Canal Siete - Bahía Blanca (@canalsietebb) September 14, 2025

Valeria Mercado, acorralada junto a un muro, sin posibilidad de defenderse y atacada una y otra vez (Video: LM Neuquén)

Durante las pericias, cerca de la 13:10, dos personas presentes en la vivienda interrumpieron el trabajo de los investigadores, insultando y sin respetar indicaciones.

Puede interesarte

La denuncia fue realizada por la madre de Valeria. Según declaró, el conflicto de fondo involucra a la familia Pino, y existirían disputas relacionadas con la vivienda, consumo problemático de sustancias y un intento de desalojo.

Desde la Comisaría Quinta aseguraron que llevan adelante patrullajes preventivos en la zona para evitar incidentes similares.