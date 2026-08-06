Un joven fue brutalmente golpeado por al menos tres policías a la salida de un boliche en Neuquén y toda la agresión quedó registrada por las cámaras de seguridad de un comercio de la zona.

El episodio ocurrió durante la madrugada en la puerta del boliche Jangeo, en la localidad de Centenario. Tras la denuncia presentada por la víctima y un amigo, la Fiscalía inició una investigación para identificar a los agentes que participaron del ataque y determinar qué responsabilidad tuvo cada uno.

De acuerdo con la denuncia, los dos jóvenes habían ingresado al boliche y cerca de las 5:30 fueron retirados de manera violenta por el personal de seguridad.

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Uno de ellos aseguró que recibió un golpe en el estómago que lo dejó prácticamente inmovilizado y, cuando intentó identificar a quien lo había agredido, volvió a ser atacado hasta caer sobre la vereda.

Las cámaras de una gomería ubicada junto al local bailable registraron lo que ocurrió después. En el video se observa cómo uno de los policías lo agarraba al joven mientras otros dos le pegan golpes de puño en la cabeza y patadas en todo el cuerpo.

Según el relato de uno de los denunciantes, cuando logró llegar hasta donde estaba su amigo lo encontró tendido en el piso mientras tres policías continuaban golpeándolo. Aunque no alcanzó a grabar la secuencia con su celular, las cámaras de seguridad captaron toda la agresión.

Las imágenes también muestran que varios jóvenes que salían del boliche se detuvieron a mirar lo que estaba pasando. Recién entonces los policías dejaron de golpear a la víctima. El joven permaneció varios minutos sin poder reaccionar y, cuando uno de los agentes intentó ayudarlo a incorporarse, volvió a desplomarse sobre la vereda.

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Los dos jóvenes fueron trasladados al Hospital Natalio Burd, donde recibieron atención médica. Los certificados incorporados a la causa dejaron constancia de las lesiones sufridas y ambos aseguraron que están en condiciones de reconocer a algunos de los agresores.

Mientras avanza la investigación, la Fiscalía ordenó reunir las grabaciones de las cámaras de seguridad, tomar declaración al dueño del boliche para conocer quiénes integraban el personal de seguridad esa noche e identificar a los policías que prestaban servicio en el lugar. Además, dispuso preservar el video registrado por los denunciantes para incorporarlo como prueba.