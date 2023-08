Cuatro personas resultaron heridas este mediodía tras quedar atrapadas bajo las rocas al desmoronarse parte del Cerro de la Virgen de la localidad neuquina de Chos Malal, informó el Ministerio de Salud de Neuquén.

El hecho se produjo cuando cuatro personas que pasaban caminando sufrieron heridas a raíz del derrumbe de un sector de ese cerro sobre la ruta 43, el cual provocó la interrupción total del tránsito vehicular.

Martín Giusti, subsecretario de Defensa Civil y Protección Ciudadana de Neuquén indicó que "son cuatro las personas que han sido rescatadas y trasladadas al Hospital de Chos Malal, sin heridas de gravedad".

Se trata de dos personas adultas, un niño y una niña, "que estaban haciendo dedo trasladándose hacia la zona norte y circulaban por la ruta 43", precisó.

Según el funcionario, la principal hipótesis del desmoronamiento es la gran cantidad de lluvia que se registró en los últimos días. "La humedad pudo haber hecho efecto en esta ladera", sumó.

Impresionante derrumbe al pie de el cerro de la Virgen en Chos Malal sobre ruta provincial 43° con heridos pic.twitter.com/wUBuseMa3X — Martín Ortiz.Ph (@Martin___Ortiz) August 1, 2023

“Las cuatro personas presentan politraumatismos y por el momento se encuentran fuera de peligro”, señaló la cartera sanitaria provincial y agregó que “actualmente están siendo evaluadas por el personal de salud de la localidad, siendo uno de los pacientes pediátricos con posibilidad de ser trasladado por una fractura quirúrgica”.

Para finalizar, indicó que “dado que aún se desconoce si hay más personas afectadas, una ambulancia del hospital se encuentra actualmente en el lugar del desmoronamiento para una posible asistencia”.

El jefe del cuerpo de rescatistas de Bomberos Voluntarios de Chos Malal, Pablo Sandoval, manifestó que “por protocolo, no podemos descartar que haya personas adentro. No lo sabemos”.

Asimismo, contó que “se desprendió una parte importante del cerro”, y que en un principio se evaluaba con personal policial la posibilidad de liberar la “parte antigua” de la ruta 43 porque estaban incomunicados con el norte neuquino.

Sin embargo, señaló que “el cerro se está desplazando" y que "hay muchísima inestabilidad”, por lo que todo el personal que se encontraba trabajando en el lugar tuvo que ser evacuado.

En tanto, el intendente de la localidad, Víctor Hugo Gutiérrez, manifestó que “lo más importante es trabajar rápidamente para descomprimir el cerro y evitar otro derrumbe”.

En el lugar trabajaban personal de la Policía de Neuquén, Bomberos Voluntarios de Chos Malal y Defensa Civil.

¿POR QUÉ SE DERRUMBÓ EL CERRO?

No es el primer deslave que sufre el cerro. Con motivo de las lluvias persistentes que arreciaron en la provincia, el mes pasado, hubo un desprendimiento de rocas muy grandes que provocó la interrupción del tránsito en la Ruta 43.

"Esta es una zona que se dinamitó hace aproximadamente dos años para hacer la traza nueva. Puede ser que haya afectado la inestabilidad del terreno", recordó Sandoval.