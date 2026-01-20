Un adolescente de 15 años mató esta madrugada a su padre luego de que atacara a su mamá a golpes en la localidad de Valentina Sur, en Neuquén.

El hecho sucedió alrededor de las 4:30 de la mañana, cuando se desató una situación de extrema violencia familiar en la casa.

De acuerdo a lo que informaron medios locales, el adolescente intervino para defender a su madre, quien estaba siendo brutalmente golpeada por el hombre de 46 años.

En ese contexto, el joven agarró un cuchillo de la cocina y atacó al padre. El hombre recibió múltiples puñaladas, principalmente en la espalda y el cuello, lo que ocasionó una pérdida de sangre significativa.

Ante esa situación, llamaron al 911 y alertaron sobre lo sucedido. También pidieron una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén, que llegó al lugar en código rojo.

Los médicos intentaron estabilizarlo durante el traslado, pero el hombre murió antes de llegar al hospital Castro Rendón, según se constató oficialmente. En tanto, la Policía resguardó la escena para permitir el trabajo posterior de la Justicia.

Por su parte, el adolescente fue trasladado inicialmente a la Comisaría 44, donde se cumplimentaron las primeras diligencias judiciales. Luego, fue derivado al Centro de Salud El Progreso, donde recibió atención médica por lesiones, y luego quedó alojado en la Comisaría de la Niñez, conforme a los protocolos vigentes para menores de edad.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Delitos Juveniles, que ordenó la autopsia correspondiente y avanzó con la toma de declaraciones a testigos y personas del entorno familiar para reconstruir lo ocurrido.

Debido a la edad, el joven no es punible, aunque el hecho es analizado judicialmente como un presunto exceso en la legítima defensa.

Desde el Ministerio Público Fiscal indicaron que se trata de una investigación compleja, atravesada por un posible contexto de violencia de género y violencia familiar, elementos que resultan centrales para determinar cómo se desarrollaron los hechos y qué responsabilidades corresponden.

Según la hipótesis inicial planteada por el fiscal Germán Martín, el hombre habría estado agrediendo a la madre del adolescente y, en ese marco, el menor se metió en el medio de la discusión.