Este sábado a la madrugada, un hombre de 29 años fue asesinado de una puñalada en plena calle Domene y el principal sospechoso del crimen fue demorado.

El comisario Simón Juárez informó que, alrededor de las 5 de la mañana, el personal policial de la Comisaría 41 fue alertado de una gresca y, al hacerse presente, advirtieron que la víctima fatal yacía en la calle, en la esquina de José Domene y Olta. De inmediato, se convocó a personal del Sistema Integrado de Emergencias (SIEN), que constató el fallecimiento del hombre.

En el lugar se hizo presente también la fiscal Guadalupe Inaudi, quien ordenó las primeras diligencias. Entre otras cosas, se llevó adelante un allanamiento en una vivienda ubicada a pocos metros del lugar.

Según lo informado por Juárez, la víctima conocía a su asesino y, minutos antes del hecho, se hizo presente en su inmueble. "Se conocían. Había una disputa previa entre ambos, desde principios de año. Y la víctima le recriminó algo", afirmó, aunque no dio precisiones sobre el motivo del conflicto.

Juárez señaló que la víctima fue asesinada de una puñalada en la espalda con un cuchillo de cocina, que fue hallado por el personal policial. En tanto, el principal sospechoso permanece demorado, mientras se llevan adelante diversas tareas de recolección de pruebas, principalmente relevamiento de cámaras de seguridad y entrevistas a posibles testigos.

El homicidio provocó un tenso ambiente en el barrio Don Bosco, donde durante la mañana se convocaron gran cantidad de vecinos y familiares de la víctima en las calles, ofuscados y conmocionados por el hecho.