Un hombre murió y una mujer resultó herida este domingo por la tarde en Cutral Co, Neuquén, después de que desconocidos los atacaran a tiros mientras circulaban en moto. Tras recibir los disparos, el conductor avanzó unos metros, perdió el control y chocó contra una camioneta estacionada. Los agresores escaparon y son buscados por la Policía.

El ataque ocurrió alrededor de las 15 en la calle Río Limay, entre 22 de Octubre y 13 de Diciembre. Según las primeras informaciones, la pareja fue interceptada por personas que efectuaron varios disparos y huyeron del lugar.

Los vecinos escucharon varias detonaciones y el ruido del motor de una motocicleta. También relataron que una mujer gritaba mientras el vehículo avanzaba por la calle.

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La secuencia del ataque a tiros que terminó con un hombre muerto en Cutral Co

Después de recibir los disparos, el motociclista logró recorrer algunos metros hasta que impactó contra una camioneta Chevrolet que estaba estacionada.

Tras el choque, cayó al suelo y quedó tendido junto al vehículo. Aunque llegaron los servicios de emergencia, el hombre murió en el lugar debido a la gravedad de las lesiones.

La mujer que viajaba como acompañante también resultó herida. De acuerdo con las primeras versiones, recibió un disparo en una de sus manos y debió ser asistida.

Hasta el momento, no trascendieron precisiones sobre su estado de salud ni sobre la atención médica que recibió.

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Tras el episodio, la Policía desplegó un operativo en la zona para preservar la escena y reunir pruebas que permitan reconstruir el ataque.

Personal de Investigaciones comenzó a tomar declaraciones a los vecinos que escucharon los disparos o pudieron presenciar parte de la secuencia.

Los investigadores buscan establecer desde dónde dispararon los agresores, cómo escaparon y cuál fue el motivo del ataque.

Por el momento, los responsables no fueron identificados y permanecen prófugos. La investigación continúa con el análisis de los testimonios y las evidencias recolectadas en el lugar.