Reconoció que no está pasando por un buen momento con la hinchada del equipo francés.

En relación a Barcelona, el paso de Lionel Messi por el Paris Saint-Germain (PSG) fue corto: apenas dos años.

El capitán de la Selección Argentina decidió cambiar de rumbo y se despidió de Francia para mudarse a Miami, donde jugará con la camiseta del Inter.

En el equipo parisino se reencontró con Neymar, un gran amigo con el que comparte momentos fuera del campo de juego. Lo cierto es que los últimos meses de la pulga en París no fueron muy buenos en lo personal, ya que tuvo que lidiar con la presión de la hinchada y malos tratos.

En las últimas horas, el crack brasileño dialogó con el streamer Casimiro y se refirió a su presente en el PSG, además de hablar sobre el argentino: “Su familia estuvo muy afectada estos dos últimos años en el PSG”.

Ahora la mirada está puesta en el club de Miami, donde Lionel Messi ya tuvo su presentación oficial pero todavía no jugó. ”Por suerte, ahora va a un país donde va a ser bien recibido, a vivir una vida completamente diferente, creo que fue una buena elección”, opinó Neymar.

Qué dijo Lionel Messi sobre su paso por el PSG

Antes de abandonar el equipo francés, el diez ya había hablado sobre su estadía en el país europeo: “Fueron dos años en los que no era feliz, no disfrutaba, y eso afectaba mi vida familiar. Me perdía mucho de la vida de mis hijos en el cole. En Barcelona los iba a buscar, aquí lo hice mucho menos, compartía menos actividades con ellos”.

“La decisión pasa por ahí también, para reencontrarme, entre comillas, con mi familia, con mis hijos, y disfrutar del día a día. Tuve la suerte de conseguir todo en el fútbol y ahora va un poco más allá de lo deportivo, que también me interesa y mucho, pero mucho más lo familiar”, explicó Lionel Messi.