Una pareja protagonizó una boda tan particular como emotiva en Bulacán, Filipinas, después de decidir que una inundación no iba a modificar sus planes de casamiento.

El agua había ingresado al templo y cubría buena parte del pasillo central, pero los novios optaron por seguir adelante con la ceremonia. Tanto ellos como los invitados tuvieron que desplazarse por el interior de la iglesia con el agua alcanzándoles gran parte de las piernas.

FLOOD OR SHINE, TULOY ANG KASAL!



WATCH: A couple exchanges vows in a flooded St. John the Baptist Parish in Hagonoy, Bulacan, on Tuesday, Sept. 1.



The newlyweds and their guests waded in the flooded aisle.



The parish said the bride even had her gown shortened to make it easier… pic.twitter.com/jvXdyJWejZ — NewsWatch Plus PH (@newswatchplusph) September 1, 2026

Ante la situación, la novia incluso había pedido realizar modificaciones en su vestido para poder caminar con mayor facilidad y evitar que la prenda dificultara aún más el recorrido hacia el altar.

Familiares y allegados les recomendaron aplazar el enlace debido a las condiciones en las que se encontraba el templo. Sin embargo, la pareja decidió mantener la fecha y cumplir con el compromiso que había organizado.

Puede interesarte

Finalmente, los novios intercambiaron sus votos dentro de la iglesia inundada. Las imágenes de la particular ceremonia comenzaron a circular en redes sociales, donde la escena llamó la atención por la decisión de la pareja de continuar con la boda pese a las condiciones adversas.