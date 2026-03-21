Tini Stoessel celebró una noche especial en el estadio Kempes con su show FUTTTURA, en la previa de su cumpleaños y en medio del revuelo mediático que la involucró junto a María Becerra y Emilia Mernes. El escándalo estalló días atrás cuando Tini y María dejaron de seguir en redes a Emilia, una decisión que desató especulaciones, rumores de distanciamiento y versiones sobre conflictos personales y profesionales entre las tres figuras más convocantes del pop argentino. La situación escaló cuando otras celebridades y colegas, como Antonela Roccuzzo y Ángela Torres, también dejaron de seguir a Emilia, amplificando el impacto y provocando debates en redes y programas de espectáculos.

En ese contexto, Tini eligió Córdoba para reencontrarse con su público y sorprendió al invitar al escenario a Ángela , quien viene de brillar en el festival Lollapalooza y fue una de las figuras que se sumó al unfollow masivo a Emilia, reforzando la idea de que el grupo de artistas tomó partido en la interna. Antes de la colaboración, Tini dedicó unas palabras llenas de admiración a su colega: “Extremadamente hermosa. Quiero que reciban con un fuerte aplauso a una de las voces y una de las mujeres más talentosas que tenemos en el país. Que se escuche muy fuerte el aplauso para ¡Ángela Torres!”. El público respondió con ovaciones y ambas compartieron un momento de complicidad sobre el escenario.

La noche fue tomando un cariz épico no solo por el clima emocional y la expectativa, sino también por el clima meteorológico: a medida que avanzaron las horas, la lluvia comenzó a caer sobre el estadio cordobés. Lejos de frenar el espectáculo, Tini y Ángela interpretaron “Favorita” y luego “Si tú te vas” bajo la lluvia, acompañadas por miles de fans que resistieron el mal tiempo y convirtieron el show en una verdadera fiesta a cielo abierto. El agua no solo no dispersó al público, sino que sumó emoción y adrenalina: las artistas bailaron, saltaron y cantaron empapadas, celebrando el aguante de la gente y disfrutando del momento con una entrega total.

@billboardar Que momentazo🥹 💬 “Sos una increíble persona, realmente soy testigo de eso desde hace muchos años”. Las palabras que le dedicó Angelita a Tini ♬ FAVORITA - Ángela Torres

La puesta en escena, reforzada por la energía de los asistentes y el inusual marco de la lluvia, consolidó el espíritu de la noche como un símbolo de resistencia y alegría colectiva. Tini aprovechó para agradecer el acompañamiento de sus seguidores y el profesionalismo de su equipo, resaltando la importancia de poder seguir celebrando la música en vivo pese a cualquier adversidad.

Puede interesarte

La primera noche de Tini en Córdoba no solo marcó un regreso a los shows multitudinarios, sino que también fue una oportunidad para mostrar unión, talento y celebrar la música en vivo en un contexto cargado de rumores, internas y miradas públicas sobre la relación entre las máximas referentes del género. La lluvia, lejos de opacar el evento, le dio un marco inolvidable a una fecha que quedará grabada tanto para las artistas como para sus seguidores, y que funcionó como una declaración de principios: el show debe continuar, sin importar lo que pase fuera del escenario que quedará grabada tanto para las artistas como para sus seguidores.

Esto no fue todo: algunos fans detectaron cambios significativos en el setlist de Stoessel durante su presentación en Córdoba. Hasta antes del escándalo y en las primeras fechas de la gira, el tema “La_Original.mp3″ formaba parte del repertorio habitual. Sin embargo, en su primera noche en el estadio Kempes, Tini decidió reemplazar esa canción por “High Remix”, el éxito compartido con Becerra y Lola Índigo.

Para muchos seguidores, esta modificación no pasó inadvertida y fue interpretada como un gesto intencional, leído como una nueva arista en la pelea con Emilia Mernes. El cambio en el repertorio se sumó así a las señales públicas y privadas que marcan la distancia y los alineamientos dentro del universo pop femenino, y reforzó la atención sobre cada detalle del show y sus posibles mensajes ocultos en medio del conflicto.