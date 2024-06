Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña celebraron su falsa boda al estilo Bridgerton en el Teatro Colón. Acompañada por Pachu Peña, la bailarina caminó por la alfombra roja desde la puerta del mítico teatro porteño hasta el altar, donde la esperaba su novio. Todos los presentes estuvieron vestidos con atuendos que corresponden a la época de la regencia inglesa, a propósito de la ficción que publicitaron.

[AHORA] Al ritmo de "Una calle me separa", "Nico" Occhiato y "Flor" Jazmín Peña celebraron su "falsa boda". 👰‍♀️🤵‍♂️



📹 @luzu_tv https://t.co/5mIhtZDoUq pic.twitter.com/HE7VUMRgmd — ElCanciller.com (@elcancillercom) May 31, 2024

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue la ceremonia, donde ambos artistas se dedicaron unas hermosas palabras de amor. El primero fue Nico Occhiato, quien recordó los comienzos de su relación con Flor. “De verdad te conocí, como dijo Nacho, en el programa de Guido. Y desde que te conocí nos empezaron a pasar cosas flasheras y locas... Ganamos un Bailando”, relató entre risas.

Acto seguido, señaló la importancia de Flor en su vida: “Fuiste la primera persona en la que pensé cuando arrancó todo esto de Luzu y pasó todo lo que pasó. Y siempre que estuviste al lado mío y hacíamos cosas juntos pasaban cosas que ni me animaba a soñar. Desde que estamos juntos siento que la vida es una peli y todo lo que nos pasa no puedo creer que nos pase a nosotros”.

[ESPECTÁCULOS] Más de 100 mil conectados en vivo para la "falsa boda" en el Colón entre "Nico" Occhiato y "Flor" Jazmín. pic.twitter.com/AlrvOslBOk https://t.co/NaeInKaFbX — ElCanciller.com (@elcancillercom) May 31, 2024

“De hecho, en este momento estamos en el Teatro Colón rodeados por un montón de gente que admiramos, nuestras familias, creo que ni en el mayor de los sueños pensé que me iba a pasar esto y cuando digo esto es enamorarme como estoy enamorado y mirarte a los ojos, sentir todo lo que me pasa y sentirme el tipo más feliz del mundo”, cerró claramente emocionado por el momento.

En su turno, Flor no ocultó su alegría, y con la voz un poco entrecortada, respondió: “Desde que apareciste en mi vida no dejaron de pasar cosas increíbles. Sos una persona que siempre me invita a crecer en todos los aspectos. Te amo. Estar con vos se siente como estar en casa y quiero todo con vos. Te amo muchísimo, mal”.