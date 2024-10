Durante la última emisión de Nadie Dice Nada (Luzu TV), la pareja que conforman los conductores Nicolás Occhiato y Flor Jazmín Peña amagaron durante un buen rato al comienzo de su programa con dar un “importante anuncio” a sus espectadores. Tras casi una hora de misterio, él reveló de qué se trataba la cuestión. “Vamos a dejar de dar vueltas. Este domingo vamos al living de Susana Giménez”, dijo Occhiato.

“Me parece una locura”, dijo Flor Jamín. “Yo me acuerdo de que con una bata turquesa, llena de bolitas de plush, ridícula, bailaba todas las mañanas la canción de Susana. Le decía a Nico que es algo que jamás pensé que sucedería. Ni siquiera lo llegué a pensar, me parece una locura”, agregó Flor.

“No sé si ir de traje. Seguro vaya con traje y una remera. Ayer, cuando nos invitaron, le decía a Flor que no me la esperaba ni en pedo. Estoy pensando si llevar a Carlitos”, sumó el conductor en referencia a su mascota. “Susana se puede mandar varias. Ojalá se confunda a Flor con Flor Vigna, sería bárbaro”, bromeó luego Occhiato. “Estoy nerviosa, pero también estoy contenta. Me reacuerdo de verlo tantos años y vamos a estar ahí. Es tipo: ‘¡¿Qué?!’. No sé, estuvo Lali, María Becerra, los jugadores de la Selección...”, complementó su pareja. “Contentos, ansiosos y nerviosos. No lo podemos creer. Muy linda noticia”, cerró Nico.

Además de Occhiamín, apodo con el que los fans bautizaron a la pareja de Occhiato y Flor Jazmín, Giménez recibirá en su living a Cris Morena junto a sus nietos Franco y Valentín Giordano, hijos de Romina Yan. También, en el programa se realizará un musical de Margarita, la ficción de Telefe producida por la creadora de éxitos televisivos, como Chiquititas y Floricienta.