Nico Vázquez habló tras anunciar su separación de Gime Accardi y se refirió a la posibilidad de volver con ella, al tiempo que detalló la lesión intercostal que sufrió en su función de Rocky. El actor contó que, a pesar de la ruptura, “hablamos todo el tiempo”.

Lesión en el escenario

Vázquez fue entrevistado por LAM (América TV) antes de su función en el teatro Lola Membrives. Explicó que la pelea de en su obra teatral “Rocky” le “pegó fuerte” y que un mal golpe “te puede lastimar”. “Esto fue el domingo pasado. Lo empecé a sentir el lunes, después el martes y ayer me costó un huevo la función, pero estoy… como Rocky”, dijo. Contó que le hicieron estudios y que “estuvo bien”. También agrego "Este es el personaje de mi vida, el proyecto de mi vida, y también estoy muy feliz con eso"

Apoyo emocional

El actor reconoció que su sostén fueron “mis amigos, mis familiares… los de siempre”. Admitió que siempre había sido de “hablar mucho” y que ahora hacía “más terapia que antes”. “El psicoanálisis uno lo necesita y te ayuda a resolver un montón de cosas”, afirmó.

Aprendizajes de la relación

Al repasar su historia con Accardi, Vázquez valoró los dieciocho años juntos: “Fuimos una pareja exitosa en el amor… es un montón de tiempo amándose, respetándose”. Reflexionó que, con el paso del tiempo, “te encontrás, no te encontrás, y hay que saber también aceptar y soltar”.

Posible reconciliación

Cuando le preguntaron si volvería con su expareja, contestó: “Eso solo lo sabe Dios, no sé, no lo puedo decir yo”. Sin embargo, señaló que se mantuvo en contacto tras el viaje de Accardi a España: “Hablamos todo el tiempo, estamos conectados todo el tiempo, pero bueno, no nos frecuentamos como antes”.