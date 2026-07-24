Después de cerrar su etapa con la Selección Argentina en la final del Mundial 2026, Nicolás Otamendi eligió las redes sociales para expresar sus sentimientos. El defensor, que ya había anticipado que esa Copa del Mundo marcaría el final de su recorrido con la Albiceleste, publicó una extensa carta de agradecimiento mientras iniciaba una nueva etapa en River Plate.

"Hoy me toca escribir las palabras más difíciles de toda mi carrera“, comenzó el zaguero de 38 años. En su mensaje recordó que desde niño soñó con vestir la camiseta argentina y aseguró que hacerlo fue “el privilegio más grande” que le dio el fútbol. También hizo referencia a la derrota por 1-0 frente a España en la final y destacó: "No fue el resultado que queríamos, pero me voy con la cabeza en alto porque este grupo lo intentó hasta el último segundo“.

Más adelante, Otamendi remarcó que nunca dejó de entregarse por completo cada vez que representó al país. “Me despido con la tranquilidad de haberlo dejado todo”, escribió antes de agradecer el respaldo permanente de los hinchas y el acompañamiento de su familia durante los años de competencia. Además, dejó un mensaje dirigido a quienes continuarán defendiendo la camiseta argentina: "Nunca dejen de creer“, sostuvo, convencido de que el futuro volverá a traer alegrías para el seleccionado.

La despedida estuvo acompañada por un video que repasó algunos de los momentos más importantes de su carrera internacional, desde su primer gol con asistencia de Lionel Messi hasta los títulos obtenidos con Lionel Scaloni, entre ellos la Finalissima, las Copas América 2021 y 2024 y el Mundial de Qatar 2022.

Con 138 partidos desde su debut en 2009, el experimentado central cerró una de las etapas más exitosas de la historia reciente de la Selección y ya se entrena con River, donde podría reaparecer este sábado frente a Barracas Central.