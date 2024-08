Nicolás Grosman rompió el silencio tras el escándalo por su separación de Florencia Regidor en medio de rumores de infidelidad, y compartió un descargo en la red.

Mediante sus historias de Instagram, el ex Gran Hermano expuso un chat de Florencia y la desmintió por la versión que dio sobre su ruptura. "Con respecto a lo sucedido, que es de público conocimiento, quiero aclarar que los hechos no fueron ni son como se están diciendo", introdujo.

"De hecho, a mí fue que me dijeron que ya no daba para más y que todo estaba terminado, incluso antes de que llegue a Uruguay. No me gusta salir a aclarar este tipo de cosa, pero me veo en la obligación dado a las difamaciones hacia mi persona", siguió.

"Me cansé de que se opine sin saber la historia completa. Ese mensaje que vieron en la historia anterior es del jueves a las 15 hs, antes de 'todo'. Como yo no soy una persona que miente, luego terminé aclarando lo que había pasado, que fue mínima, en un contexto de amigos y después de haber recibido esos mensajes que ya vieron", sentenció molesto.

Por último, Nicolás manifestó: "No normalicemos dejar a una persona y volver a nuestra merced, como si nada hubiera pasado. Por eso en mi comprensión todo estaba terminado".

La palabra de Lucía

Luego de ser acusados de infidelidad por Flor Regidor, y ser señalada como la tercera en discordia Lucía Maidana dio su versión de los hechos a traves de un comunicado.

Supuestamente estuvieron juntos en Uruguay. Cuando llegó Flor ya habían pasado juntos la noche anterior.

La letal respuesta de Florencia a Nicolás

Florencia Regidor, ex participante de Gran Hermano, confirmó este fin de semana su separación de Nicolás Grosman, a quien conoció en el reality de Telefe y al que ahora acusó de infidelidad. Nicolás y Lucía, los otros dos involucrados, compartieron sus respectivas versiones, pero Flor no se quedó callada y siguió ventilando.

Según reveló Flor, tuvo que “soportar que se rieran de mí, contándose lo que había pasado en la misma mesa en la que todos estábamos cenando”, en referencia a la comida en Uruguay donde se reveló lo que había pasado entre dos personas solteras.

“Nada más triste que la decepción, porque no estoy triste, estoy decepcionada”, expresó Florencia. “Tengo pruebas de todo lo que digo. No expondría chats privados con alguien que quise tanto, sigo manteniendo mi respeto”.