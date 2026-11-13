Nicole Neumann sorprendió con su regreso a la música después de 32 años, esta vez acompañada por el streamer Martín Cirio. Ambos lanzaron una nueva versión de “Do You Wanna Dancing”, una canción que la modelo había grabado durante su adolescencia y que ahora recuperó con una propuesta cargada de nostalgia y humor.

El estreno se realizó el jueves 12 de noviembre y estuvo acompañado por un videoclip que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales. La producción combina una estética inspirada en los años 80, coreografías y situaciones cómicas, además de incluir una frase que Nicole popularizó durante una discusión televisiva.

El lanzamiento generó sorpresa entre los seguidores de ambos artistas, especialmente por la inesperada combinación entre la modelo y el influencer, quien viene desarrollando distintos proyectos musicales junto a figuras del espectáculo argentino.

Un videoclip con estética retro y mucho humor

El video comienza con Martín Cirio caminando por la calle mientras cuenta que uno de los invitados previstos para una grabación no podrá participar. En medio de la conversación, se choca contra un árbol y termina desmayado.

Una mujer aparece para ayudarlo y lo invita a una clase de aeróbics. Allí se encuentra con Nicole Neumann, quien se suma a la propuesta musical con una coreografía que recuerda a los videoclips pop de décadas anteriores.

La producción recupera elementos característicos de los años 80 y 90, con vestuario llamativo, movimientos de baile y referencias humorísticas que acompañan la nueva versión del tema.

Se lanzó “Do you wanna dancing?”, el nuevo single de #MartinCirio y #NicoleNeumann 🪩 Disponible en todas las plataformas digitales. https://t.co/ZVxJVqOAfi — Sony Music Argentina (@SonyMusicArg) November 13, 2026

Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención fue la incorporación de una frase que Nicole pronunció en televisión en 2020: “Gracias a Dios existen los screenshots”.

La expresión surgió cuando la modelo participaba como panelista de Nosotros a la mañana, por El Trece, durante una discusión mediática vinculada con su separación de Fabián Cubero. En aquella oportunidad, hizo referencia a las capturas de pantalla para respaldar su versión de los hechos.

La frase se convirtió en un meme que circuló durante años en las redes sociales. Ahora, Nicole decidió recuperarla con humor e incorporarla a la letra de su nueva canción.

El regreso musical de Nicole Neumann después de tres décadas

Aunque es conocida principalmente por su trayectoria como modelo y conductora, Nicole Neumann tuvo una breve experiencia en la industria musical durante su adolescencia.

En los años 90 lanzó Primer amor, su primer y único álbum, que incluía “Do You Wanna Dancing”, también conocida como “En el colegio”. El tema tenía una marcada impronta pop y formó parte de una etapa artística que quedó atrás cuando consolidó su carrera en el modelaje y la televisión.

Después de más de tres décadas sin grabar nuevas canciones, la modelo retomó aquella faceta con una propuesta diferente, en la que combina su historia musical con referencias a momentos que se hicieron populares en internet.

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Por su parte, Martín Cirio continúa ampliando sus colaboraciones musicales. En octubre presentó “Ritmo Fuerte y Up” junto a Luciana Salazar y anteriormente había trabajado con Juliana Gattas en “Viejo de trapo”.

El estreno despertó numerosos comentarios entre los usuarios. Algunos celebraron el regreso de Nicole a la música, mientras que otros destacaron el humor de la propuesta y la incorporación de su famosa frase. Entre las reacciones aparecieron expresiones como “El hit del verano” y “Nicole, entendiste todo”.