Santa Fe amaneció este viernes con una intensa presencia de niebla y bancos de neblina que redujeron notablemente la visibilidad en distintos sectores de la ciudad y la región. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la situación forma parte de una advertencia vigente por fenómenos que pueden afectar la circulación durante las primeras horas de la mañana.

A las 6 de la mañana, la temperatura era de 5,2°C, con una humedad del 99%, viento en calma y una visibilidad de apenas 200 metros, condiciones típicas para la formación de niebla persistente.

El organismo nacional indicó que el área será afectada por neblinas y bancos de niebla que provocarán una reducción significativa de la visibilidad, por lo que recomendó extremar las precauciones al conducir, utilizar luces bajas y mantener una distancia prudente entre vehículos.

Con el correr de las horas, las condiciones tenderán a mejorar. Para la mañana se espera la presencia de neblina, mientras que durante la tarde el cielo estará parcialmente nublado y hacia la noche se presentará mayormente nublado.

La temperatura mínima prevista para este viernes es de 8°C y la máxima alcanzará los 20°C, convirtiéndose en una de las jornadas más templadas de la semana. Los vientos soplarán del sector norte entre 7 y 22 km/h, favoreciendo el ascenso térmico.

Pronóstico extendido

Sábado

El sábado se presentará con cielo variable y un leve descenso de temperatura. El SMN prevé una mínima de 9°C y una máxima de 17°C. Las condiciones serán estables y sin probabilidad de precipitaciones.

Domingo

El ingreso de una masa de aire más fría provocará un marcado descenso térmico. Se espera una mínima de 5°C y una máxima de 14°C. La jornada tendrá características plenamente invernales, con mañanas frías y tardes frescas.

Lunes

El comienzo de la semana laboral llegará con el día más frío del período analizado. La temperatura mínima descenderá hasta los 4°C, mientras que la máxima apenas alcanzará los 13°C. El ambiente continuará estable, aunque con sensación térmica baja durante las primeras horas del día.