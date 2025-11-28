Maxi El Brother rompió el silencio tras la finalización del contrato con L-Gante donde el cantante lo acusa de haberse quedado con gran parte del dinero que le correspondía por sus shows y otras acciones.

mediante su cuenta de Instagram, el productor lanzó un descargo enigmático que parecía estar dirigido al cantante de RK: "La gente siempre encuentra la manera de mostrar quiénes son. Solo hay que darles tiempo y espacio para que suceda. No hay mascara que pueda usarse para siempre".

"Con el tiempo cada persona termina mostrando su verdadera esencia. Solo es cuestión de observar con paciencia. Ningún disfraz puede sostenerse eternamente", continuó de manera picante.

El descargo de Maxi El Brother

Sin embargo, aseguró que "no es para Elián sino se lo digo", pero hizo referencia a la reciente detención del ex abogado del artista: "Tampoco me gusta caerle al caído como a Nicolás Payarola, igual hay que fijarse a quien le prestas la oreja".

L-Gante anunció el quiebre de su vínculo con Maxi El Brother

L-Gante finalmente oficializó el quiebre de su relación laboral con Maximiliano Barbaccia, más conocido como Maxi El Brother, quien hasta ahora era su representante.

A través de un comunicado en sus historias de Instagram, expresó: "Quiero contarles que desde hoy comienzo una nueva etapa en mi carrera".

L-Gante ya no será representado por Maxi El Brother

"He decidido cambiar mi equipo de trabajo y representación, y quiero agradecer de corazón a todos los que me han acompañado hasta acá por su dedicación y compromiso", sumó.

"A partir de ahora inicio un nuevo camino junto a mi disquera, enfocado en mostrarles la mejor versión de mí como cantante y artista", manifestó.

"También quiero llevarles tranquilidad a todas las empresas y productores que hayan contratado algún show conmigo: todos los contratos vigentes serán respetados", aclaró.

"Gracias por el apoyo de siempre. Se viene una nueva etapa y voy con todo", concluyó L-Gante.