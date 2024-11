Antes de ser la diva de los almuerzos legendarios, como a ella misma le gusta decir, Mirtha Legrand era una estrella de los años dorados del cine nacional. Hace menos de un mes recibió un Doctorado Honoris Causa en la UBA, precisamente, en reconocimiento a su carrera en el séptimo arte en el marco del Festival Internacional de Cine de Buenos Aires 2024. Este sábado la conductora contó por qué ya no aceptaba realizar películas con una ocurrente frase y terminó lanzando un insulto de tan relajada que se sentía.

“El otro día pasaba revista a mis películas, mis títulos, y siempre me falta una. No me puedo acordar cuál es, porque hice 33 ó 34, así que toda una carrera”, comenzó diciendo sobre sus trabajos en la pantalla grande, justo después de que charlaban con Osvaldo Laport, Carmen Barbieri e Iliana Calabró sobre la frágil situación de esta industria.

“Yo nunca imaginé hacer una carrera en la televisión, nunca, jamás. Pensaba dedicarme al cine, y teatro también hice bastante. Pero no me gusta mucho el teatro, me cansa mucho el escenario. El piso está inclinado, siempre tengo miedo de caerme, o de olvidarme la letra”, reconoció. “No soy teatral. Me gusta verlo muchísimo, soy espectadora de teatro. Me gusta muchísimo. Iría todas las noches de lo mucho que me gusta, pero no me gusta hacerlo”, contó, sobre sus conocidas salidas para ver espectáculos sea en la calle Corrientes como en Mar del Plata.

“¿No extrañas hacer cine?”, indagó Iliana, conocedora de algunas de sus películas como La pícara soñadora, Los martes, orquídeas, Esposa último modelo y La patota. “Sí, el cine sí. Me gustaría ser más joven para hacer cine”, comentó. “¿Cómo ‘más jóven’? De vos no lo podemos escuchar”, se quejó la hermana de Marina Calabró. “No. El cine es para gente más joven. Hacés lo que se llama ‘las características’ y son horribles. Soy la viejecita...”, lanzó, mientras imitaba una voz temblorosa y débil. “No, andá a la mier…”, remató, divertida provocando las risas de sus invitados.

Sin embargo, recordó con agradables palabras su último paso por la ficción en televisión cuando protagonizó en Telefe La Dueña, serie de 2012 en Telefe que incluso se despidió en el teatro Ópera con la presencia de la diva en la transmisión del último capítulo. “Me encantó muchísimo. A mí me encanta la televisión y me encanta hacerla”, aseveró, sobre la producción en la que estuvo acompañada por Raúl Taibo, Juan Gil Navarro, Claudia Lapacó, Florencia Bertotti, Peter Lanzani, Alfredo Casero, Mónica Cabrera y tuvo entre sus invitados especiales a Nacha Guevara, Enrique Pinti, Valeria Mazza, Darío Barassi, entre otros.

En la misma emisión Iliana se refirió al estado sentimental de Marina y la relación que mantiene con Rolando Barbano. “Ahora está contenta, está feliz, enamorada”, afirmó la actriz. La conversación surgió cuando la Chiqui, con su estilo directo, le preguntó a su invitada: “Se dicen que son amigas, que no, que se pelean... ¿cómo está la relación con ella ahora?”. “Ahora estamos rebien”, contestó.

Por su parte, el actor Osvaldo Laport, también presente en el programa, no tardó en intervenir: “Era eso lo que le faltaba entonces”. Iliana coincidió con esta observación, y añadió: “Sí, para mí era eso. Le cambió la cara, el humor, andaba llorando por los rincones y ahora está contenta”. La conversación avanzó en un tono cálido y familiar. En ese marco, Legrand, en su rol de anfitriona, mostró su apoyo y expresó su satisfacción por su bienestar. “Le faltaba un novio. Qué bueno que esté contenta y esté feliz. Es una gran periodista”, afirmó la conductora, con quien ha tenido roces en el pasado.

En ese sentido, la mayor de las Calabró también reflexionó sobre cómo este cambio afectó a nivel personal. “Viste que en una familia cuando uno no la está pasando bien estamos todos pendientes de eso. Gracias a Dios, está mejor”, indicó.