Durante la avant premiere de Todo Vale, la nueva serie de Ryan Murphy, Barbie Simons protagonizó una divertida entrevista con Kim Kardashian en donde le mostró un video de Wanda Nara pidiéndole consejos.

¿Cómo fue la breve conversación entre Wanda Nara y Kim Kardashian?

Todo comenzó cuando Barbie Simons le reveló a la actriz: “En Argentina tenemos nuestra propia versión de Kim Kardashian. Se llama Wanda Nara”, y detalló: “Ella es una bomba, emprendedora, conductora de MasterChef, y está pasando por un divorcio bastante público. Te envía un mensaje y me gustaría que le pudieras dar un consejo”.

En ese momento, la periodista le mostró un video en donde Wanda Nara le expresó: “Acá Wanda Nara desde Argentina. Te adoro, te mando un beso enorme. Y como abogada que sos, te quería pedir un consejo para una mujer como yo, que se está divorciando. Bueno, es un poco público, vos me entenderás. Te mando un beso grande”. Al escucharla, Kim Kardashian no lo dudó y aconsejó a la mediática argentina: “Espero que encuentres la felicidad, está ahí. Solo sé una buena persona, mantené la cabeza baja, no intentes hacer nada por venganza. No es la forma de vivir la vida. Solo sé justa”.

¿Qué dijo Wanda Nara sobre el regalo de Mauro Icardi a la China Suárez?

La conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) publicó una historia de Instagram con un feroz mensaje que causó revuelo en las redes: “¿Qué tan zorra podés ser de refregarle el día del cumple a una nena el abandono de su papá? Te pidieron de mil maneras del Ministerio Público que las nenas estaban mal. ¿Qué clase de sorete podés ser?".

“Sabés muy bien que a Isi no le regaló nada, solo buscó arruinarle su cumpleaños. Querés refregarle a una nena de 9 años un bolso cuando a ella no le compró ni un globo. Y menos a mí, que los tengo todos, ridícula. ¿Por qué cuando te regalaron un auto no te vi refregando tanto?", continuó su descargo. “Limitado un bolso Louis Vuitton. Tengo tres de esos. La única limitada que compite con nenas sos vos, mier... de persona”, siguió la conductora, sin filtro.

"Vos, como mujer, y las abogadas mujeres que defienden a un hombre que quiere sacarle las hijas a una mamá. ¿Te lleva a Milán como una interesada vip arrastrada a pelear por la restitución de dos nenas que quieren vivir con su mamá?", cuestionó con dureza. Por último, Wanda Nara le lanzó a La China Suárez una bomba: "Seguí comprando bolsos porque dignidad no venden".