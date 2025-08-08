La última emisión de La Voz Argentina sorprendió a la audiencia con una decisión poco habitual: Lali Espósito, una de las coaches del certamen transmitido por Telefe, eliminó a tres integrantes de su equipo en una sola instancia durante la etapa de Batallas. La salida simultánea de Mía Martins, Malena Bon y Belén Muñoz tras una actuación grupal que no convenció al jurado ni a la propia diva pop generó debate entre los seguidores del reality.

El “power trío” del Team Lali interpretó “Contigo”, el éxito de Karol G, e incorporó pasos de baile a su presentación. Sin embargo, la puesta en escena no alcanzó el impacto esperado. Ale Sergi, integrante del jurado y cantante de Miranda!, fue el primero en manifestar su descontento: “No sentimos que ninguna de las tres haga algo fabuloso. Estaba bien para TikTok, ponele. Pero para este escenario sentimos que faltó”, afirmó. Juliana Gattas, también jurado, señaló que la coreografía fue el momento más destacado, aunque puso en duda si eso era suficiente para la competencia.

Durante el intercambio con el jurado, las participantes reconocieron que la elección de la canción y la falta de ensayo influyeron en el resultado. Belén Muñoz admitió que ninguna de las tres conocía bien el tema y que se sintieron fuera de su estilo habitual. Mía Martins, por su parte, expresó que el desafío fue interesante, pero que le resultó complicado “exprimir el jugo vocal” de la canción y que las divisiones de las partes fueron difíciles de manejar. Ale Sergi remarcó la importancia de no subestimar las canciones del género pop, ya que, según explicó, “parecen fáciles, pero son mucho más complicadas de lo que se cree”.

Puede interesarte

La tensión aumentó cuando llegó el turno de Lali para comunicar su decisión. La coach expresó su sorpresa al descubrir que las participantes no se sintieron cómodas con la dinámica propuesta, a pesar de que el equipo había pensado en esa formación para favorecerlas. Espósito fue especialmente crítica con el desempeño del dúo conformado por Malena y Belén, al señalar que, pese a cantar juntas habitualmente, presentaron “muchas desafinaciones”. “Quiero decirles que ninguna se lució. Retrocedieron un poco las tres respecto a su audición. Ninguna lo hizo bien como antes”, manifestó la jurado. La artista subrayó que, aunque intentó considerar tanto la performance como las justificaciones de las concursantes, no estuvo de acuerdo con los argumentos presentados y concluyó: “En esta oportunidad no me voy a quedar con ninguna de las tres”.

La decisión de Lali, poco habitual en la actual edición del programa, se fundamentó en la necesidad de ser justa con quienes demuestran mayor entrega y adaptabilidad ante los desafíos del certamen. “No puede haber justificaciones. Tiene que haber un hambre voraz para seguir con el show y tengo que ser justa con los que van para adelante con las canciones que les tocan”, agregó la coach, reafirmando su postura ante el jurado y el público.

Puede interesarte

Tras la eliminación, las reacciones no se hicieron esperar. Las participantes agradecieron la oportunidad y recibieron palabras de aliento tanto de Lali como del conductor Nicolás Occhiato, quien destacó el mérito de haber llegado hasta esa instancia del concurso. Ya fuera del escenario, la diva pop profundizó en su análisis durante una conversación con el resto del jurado: “No fue tan grave la perfo como lo que las escuché decir. Eso me dolió más”, confesó la coach, haciendo referencia a las justificaciones de las jóvenes tras la actuación.

Lali remarcó la importancia de que las concursantes valoren la experiencia y el aprendizaje que ofrece el certamen, más allá del resultado inmediato. Finalmente, expresó su deseo de que las jóvenes continúen defendiendo su música y desarrollando su búsqueda artística, convencida de que el paso por el programa representa solo una etapa en sus trayectorias.