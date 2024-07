La escena se hizo viral en redes sociales tras el partido entre Argentina y Colombia en la final de la Copa América. La imágenes mostraban a un Maluma, eufórico, moviendo las manos intensamente y gritando.

La cámara, inmediatamente se gira hacia un grupo de argentinos, en otro palco, que hacían lo mismo. Y la información se regó: “Maluma se enfrentó a gritos contra hinchas argentinos en la final de la Copa América”.

Tras dos días del evento y luego de que los videos le dieran la vuelta al mundo, el artista antioqueño publicó tres historias en su cuenta oficial de Instagram para aclarar lo sucedido y también destacar la labor del equipo colombiano.

“Saludos mi gente, ya estamos de regreso en Europa, tenemos varios shows y compromisos en Europa, pero quería pasar por mis redes sociales a saludarlos, a hablar un poquito de lo que pasó en ese partido contra la selección de Argentina”, fueron sus primeras palabras en estos videos.

Maluma empezó saludando a la Selección Colombia, felicitando al equipo de Néstor Lorenzo por la entrega y el esfuerzo en cada balón durante todo el partido. “Nos ponen todos los días más en alto. Me siento demasiado orgulloso de ser colombiano y no me cambiaría por nada del mundo. Que final, que momentos, que pasión por el fútbol”.

Luego, el paisa dedicó palabras de admiración y respeto hacia Argentina: “Al pueblo argentino les envío un abrazo muy grande, felicidades igualmente por su Copa América”.

Sobre la supuesta pelea que tuvo con hinchas argentinos quiso aclarar: “Vi por ahí unos rumores que dicen que yo estaba alegando, que estaba peleando con el pueblo argentino. Mi gente eso es mierda, no crean todo lo que ven en redes sociales”, precisó.

Maluma explicó que no estaba peleando “con absolutamente nadie”. Dijo que se paró en su palco a gritar, pero a la gente de Colombia, “a gritarle a la gente de mi propio equipo para que se pararan de esa silla y empezaran a vibrar como estábamos vibrando nosotros porque el partido estaba muy tenso, muy difícil, y bueno, ahí ustedes saben cómo se pone uno con la pasión del fútbol”.

Es bien sabido que Maluma es un aficionado apasionado al fútbol y como él mismo lo ha dicho, es el hincha más entusiasta de la Selección Colombia. Ha viajado a ver los partidos del equipo nacional en los últimos mundiales, cada que juega la tricolor se pone la camiseta y envía fuerza y ánimo a los jugadores, y es amigo cercano de algunos de los futbolistas (por su pasado futbolero y su intento en llegar al fútbol profesional en su adolescencia).

“Les envío un abrazo muy grande, a mi equipo colombiano, gracias por dejarnos en alto, gracias por todo, la verdad, fue un momento que jamás se me va a olvidar, estar allí en el estadio con mis compañeros, con mi equipo, con la selección de música de Colombia, en una suite, brindando todos por nuestro equipo, yo creo que eso no tiene precio y no lo cambio por nada”, sentenció.

Y antes de despedirse reiteró la felicitación para Argentina: “Vuelvo y repito, gracias a nuestra selección por todo lo que hicieron, y felicidades al pueblo argentino por esta Copa América, nos vemos, en un futuro muy cercano, vamos a ver qué va a pasar, estamos listos para el mundial, felicidades mi Selección, los amo”, concluyó.