Morena Rial, la joven acusada de estafar a su ex niñera, se presentó telefónicamente en televisión y explicó el motivo por el que se rehúsa a pagar el alquiler. Hasta el momento, su padre abonaba la totalidad del mismo y ella le exigió que continúe financiando el inmueble tras la fuerte pelea que tuvieron y que llevó a Jorge a interrumpir el pago.

“¿No pensaste en algún momento en empezar a pagar ese alquiler para que no te desalojen?”, indagó Pampito durante la comunicación que la influencer tuvo con "Mañanisima". Y, sin vueltas, la joven que hace unas semanas puso en venta a su perro contestó: “No tengo por qué pagarlo”.

“Pero vos lo estas usando a ese departamento”, retrucó entonces el periodista y la hija del conductor de "Argenzuela" se explayó: “Sí, pero no está a mi nombre, Jorge se comprometió a pagarlo”. Además, argumentó que no está a gusto con el inmueble en el que vive.

“Yo si tengo que pagar un alquiler primero elegiría algo que me guste, no un departamento porque los odio, a mí me dijeron que me tenía que mudar ahí”, explicó. En ese sentido, completó: "Yo me iría a una casa que quede más cerca de Escobar, eso me gusta más que esto que es un departamento de 2x2 y me muero de aburrimiento”.

Morena Rial le habría exigido a su padre que pagara el alquiler y así evitar el desalojo.

“¿Cuándo tendrías que dejar el departamento?”, quiso saber Facundo Ventura y Morena respondió: “Es un contrato de un año que empezó en marzo y termina en marzo del 2024, pero no lo están pagando”.